FOTO / U Zagrebačkom ZOO-u na svijet stigli mali merkati: "Sve odvažnije istražuju"
Merkati u prirodi nastanjuju afričke savane, pustinje, polupustinje i travnjake. Vrlo su društvene životinje i žive u skupinama koje se nazivaju bande
Male bande merkata
Iz tunela u nastambi merkata u Zoološkom vrtu Grada Zagreba znatiželjno su provirile tri glavice. Merkatići su plod ljubavi koja je planula krajem proljeća.
Trogodišnji mužjak u Zagreb je došao iz češkog Brna u ožujku, a ženka iz njemačkog Augsburga u svibnju. Između njih dvoje odmah je zaiskrilo. Potomstvo im je na svijet stiglo 20. kolovoza.
"Ženka je bila gravidna oko 70 dana, a mladunci su okoćeni sa zatvorenim ušima i očima. Uši se mladuncima merkata otvaraju nakon desetak dana, a oči istodobno ili koji dan kasnije. Prva dva mjeseca hrane se mlijekom. Kako bi obavili nuždu, mama ih masira po trbuščićima.
Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL
ZOO Zagreb
"Lijepo se razvijaju"
Naši mali merkati lijepo se razvijaju, a njihovo sve odvažnije istraživanje okoline potvrda je da je sve u najboljem redu", kazala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.
Neki pripadnici skupine zaduženi su za čuvanje straže. Stoje na stražnjim nogama i motre okolinu kako bi uočili grabežljivce i na vrijeme upozorili ostale. Merkati mogu biti plijen zmijama, čagljevima i pticama grabljivicama.
