Jedna svakodnevna navika može ozbiljno oštetiti vaš vid

Pexels/Ilustracija

Jedna uobičajena navika koju većina ljudi prakticira u nekom trenutku svog života može uzrokovati ozbiljne komplikacije koje mogu rezultirati slabljenjem vida.

Naime, oftalmologinja Amra Noor nedavno je istaknula da mnogi ljudi nesvjesno trljaju oči, ne razmišljajući o potencijalnim posljedicama. Objasnila je kako se pri trljanju očiju stvara ogroman pritisak.

“S vremenom, pretjerano trljanje može oslabiti i iskriviti rožnicu, što dovodi do stanja koje se zove keratokonus. To može rezultirati zamućenim vidom, osjetljivošću na svjetlo, a u teškim slučajevima može zahtijevati čak i operaciju”, navela je.

Mnogi ljudi trljaju oči iz navike, često kada osjećaju umor, svrbež ili iritaciju. Prema Healthlineu, nekoliko stanja može potaknuti ovu reakciju, uključujući konjunktivitis – uobičajenu infekciju uzrokovanu bakterijama ili virusima, piše klix.ba.

National Health Service opisuje konjunktivitis kao infekciju koja obično zahvaća oba oka, čineći ih crvenima, hrapavima i nadraženima. Također, može dovesti do ljepljivog iscjetka koji uzrokuje sljepljivanje trepavica.

Iako sama infekcija obično nije bolna, potreba za trljanjem očiju može biti jaka. Međutim, medicinski stručnjaci to strogo zabranjuju jer može pogoršati stanje.

Uz to, Healthline izvještava da alergije također mogu dovesti do svrbeža očiju, zbog čega ih ljudi češće trljaju. Trljanje očiju nakon izlaganja alergenima zapravo može povećati iritaciju, što dovodi do ciklusa nelagode.

Keratokonus je stanje u kojem se rožnica postupno stanjuje i izbočuje u oblik stošca. Ova nepravilnost iskrivljuje vid, čineći ga mutnim i teškim za fokusiranje. Također, pretjerano trljanje očiju ponekad je povezano s napredovanjem keratokonusa.

Oftalmologinja Noor upozorila je ljude da dobro razmisle prije nego što to učine. Ponudila je alternative, savjetujući da umjesto toga koriste umjetne suze, hladan oblog ili rješavaju temeljne alergije.

S druge strane, ako osjetite bilo kakve simptome ili probleme s očima, uvijek je najbolje kontaktirati liječnika za savjet.

