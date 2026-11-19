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VIDEO / Rostuhar predstavio "Portret Hrvata": Domoljublje može pripadati svima
Fotograf i putopisac Davor Rostuhar predstavio je u četvrtak u Zagrebu multimedijski projekt “Portret Hrvata”, kojim kroz VR film, fotografije i knjigu istražuje hrvatski identitet i želi pokazati da domoljublje pripada svima, te pokrenuo crowdfunding kampanju.
Nakon 25 godina putovanja i dokumentiranja drugih plemena, zajednica i naroda Rostuhar je, kako je rekao novinarima u kinu virtualne stvarnosti (VR) Kluba za ekspedicionizam i kulturu (KEK), odlučio napraviti projekt o vlastitom narodu, što se u njemu “kuha već 20 godina i više”.
Podsjetio je na projekt “National Geographic: Hrvatska iz zraka”, na kojem je radio sedam godina i čiju je izložbu vidjelo više od dva milijuna ljudi, među ostalim u Louvreu i na Expu u Milanu. Kao što su tada među prvima koristili dronove, sada uz pomoć VR tehnologije, odnosno snimanja u 360 stupnjeva i 3D-u, žele pokazati Hrvatsku iznutra.
“Sada kroz ovu novu tehnologiju VR-a imamo mogućnost vidjeti Hrvatsku na način kako ju nikad nismo vidjeli”, rekao je.
U filmu se izmjenjuju dvije vrste sadržaja. Jedna su okupljanja, od tradicionalnih običaja poput moreške, linđa, Sinjske alke i zvončara do svadbi, navijanja i prosvjeda, a druga razgovori s poznatim sportašima, glazbenicima, filmašima, poduzetnicima i znanstvenicima u njihovim domovima. Među protagonistima su, prema najavi, Davor Gobac, Tonči Huljić i Ljupka Gojić.
“Imamo stvarno nevjerojatno bogatu nematerijalnu baštinu u Hrvatskoj, čak nismo niti svjesni koliko je to i posebno i originalno i vrijedno”, istaknuo je Rostuhar, dodavši da će gledatelji morešku moći vidjeti iznutra, kako je “čak niti moreškanti sami nisu iz te perspektive vidjeli”.
Aktivistička strana
Projekt ima, kako je rekao, i aktivističku stranu. U javnom prostoru diskurs o hrvatskom društvu često je negativan i naglašavaju se razlike, a ono što ljude povezuje, prema njegovim riječima, puno je jače od onoga što ih razdvaja.
Ocijenio je i da mali dio društva kao da svojata domoljublje.
Projektom, kako je rekao, pokušavaju pokazati “kako domoljublje može pripadati svima i kako svi možemo biti ponosni na to što smo iz Hrvatske”. Kao primjere naveo je Brazil i Papuu Novu Gvineju, u kojoj se govori 750 jezika, a ipak je izgrađen zajednički nacionalni identitet.
“Često nas stranci vide puno bolje nego što mi sami sebe vidimo”, dodao je, napomenuvši da stranci Hrvate opisuju kao drage, gostoljubive i srčane ljude, dok su Hrvati prema sebi pretjerano kritični.
Kampanja do 16. prosinca, projekt izlazi u svibnju
Projekt je pri kraju produkcije, snimat će se još mjesec dana, a film, knjiga i serijal fotografija trebali bi izaći u svibnju.
Cijeli projekt, kako je rekao, vrijedan je oko 200.000 eura, a više od 100.000 prikupljeno je od sponzora i donatora. Cilj crowdfunding kampanje, koja traje do 16. prosinca, iznosi 30.000, iako im je za završetak projekta potrebno i više.
Za ovakve projekte, kaže, teško je pronaći financiranje jer se ne uklapaju u postojeće natječaje. “Najčešće nailazimo na birokratske odgovore: ne uklapate se u tu i tu kućicu, ovo je preeksperimentalno da bi bio film”, rekao je.
Kampanjom žele uključiti i građane u sadržaj projekta dok se on još snima, pa će kroz društvene mreže pokretati rasprave i postavljati pitanja, a odgovore i mišljenja uključiti u film i knjigu. Tijekom kampanje u Osijeku, Splitu i Rijeci organizirat će projekcije za publiku i postaviti foto-set, kako bi i građani postali dio priče. Donatori mogu birati pakete koji uključuju ulaznice, knjige i privatne događaje.
Rostuhar projekt razvija s timom Kluba za ekspedicionizam i kulturu (KEK), s kojim je ostvario i projekte “Polarni san”, “Ljubav oko svijeta” i “Lovci sakupljači”.
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