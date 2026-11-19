Kampanjom žele uključiti i građane u sadržaj projekta dok se on još snima, pa će kroz društvene mreže pokretati rasprave i postavljati pitanja, a odgovore i mišljenja uključiti u film i knjigu. Tijekom kampanje u Osijeku, Splitu i Rijeci organizirat će projekcije za publiku i postaviti foto-set, kako bi i građani postali dio priče. Donatori mogu birati pakete koji uključuju ulaznice, knjige i privatne događaje.