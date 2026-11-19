Tako je Paul proučavao londonsku avangardnu scenu i eksperimentalnu glazbu, pa je iskustva ugrađivao u pjesme. Najbolji je primjer atonalni orkestralni krešendo u epohalnoj pjesmi "A Day In The Life", koji je njegova ideja, a isto se odnosi i na gudačke aranžmane u skladbi "Eleanor Rigby" gdje je želio dobiti oštar, hladan i dramatičan efekt kojim je zračila glazba iz Hitchockovog 'Psiha.'