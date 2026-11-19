NOVA KNJIGA O BEATLESIMA
Psiholog secira buran odnos dvojice genijalaca koji su promijenili glazbu
Knjiga "John i Paul - ljubavne priče u pjesmama" koja se na originalan način fokusira na kompleksan odnos Lennona i McCartneyja kao kreativnog motora Beatlesa i pritom ruši nekoliko ukorijenjenih mitova izašla je u hrvatskom izdanju Školske knjige.
Njezin autor, Ian Leslie, bio je svjestan da golemoj vojsci obožavatelja Beatlesa, koja se obnavlja iz generacije u generaciju, mora ponuditi nešto novo, čega nema u mnoštvu dosadašnjih studija o bendu.
"U tome je potpuno uspio", ocijenio je glazbeni kritičar Denis Leskovar, koji je knjigu i preveo.
Budući da je Leslie stručnjak s područja psihologije, ljudskog ponašanja i kreativnosti, usredotočio se na nešto o čemu nitko dosad nije pisao: na kompleksan odnos Lennona i McCartneya, odnosno dinamiku stvaralačkog motora Beatlesa.
"Podnaslov "Ljubavne priče u pjesmama" nije slučajan, jer se radilo zaista o vrsti ljubavne priče o atipičnom, krajnje intenzivnom gotovo romantičnom muškom prijateljstvu ispunjenom ekstremnim emocijama: čistom ljubavlju, naklonošću, grubošću i nježnošću, ljubomorom i zavišću...", objašnjava kritičar. "Ovdje imamo prijateljsku ljubav sa svim njezinim naličjima."
Knjiga na primjerima objašnjava kako su se te emocije i ta dva oprečna karaktera prožimala u procesu nastanka nekih od najpoznatijih pjesama u povijesti popularne glazbe.
"Ako 'John & Paul' i jest priča o Beatlesima, ona je ispričana iz sasvim drugačijeg kuta u odnosu na svu ostalu literaturu o njima. Zato će ona, po mojem mišljenju, biti zanimljiva i onima koji nisu pretjerano veliki fanovi sastava", uvjeren je prevoditelj.
Leslie u knjizi na više od 400 stranica vješto oslikava zamršene niti koje prožimaju senzibilitet dvojice mladića koje je povezivala činjenica da su obojica rano ostali bez majki.
"Stoga su morala izgraditi oklope prema vanjskom svijetu, ali, kad su se posve zbližili, i zajednički univerzum, neku vrstu utočišta u kojem su stvarali muziku i u prisustvu jedan drugoga osjećali se sigurno", rekao je Leskovar Hini.
Autor u knjizi opisuje kako su izgradili vlastiti unutarnji jezik i komunicirali međusobno u pjesmama, a "Hey Jude" i "Two of Us" samo su dva od primjera o kojima se dosad nije znalo mnogo.
Rušenje ukorijenjenih klišeja
Jedan od najzanimljivijih slojeva Lesliejeve knjige je rušenje dugogodišnjih i duboko ukorijenjenih predodžbi i klišeja.
Jedan od njih je da je McCartney šarmantni pozer bez mnogo istinskog sadržaja, odnosno konvencionalni skladatelj pop-hitova. S druge strane bio je Lennon kao "duša benda", beskompromisni borac protiv glazbenog i političkog establišmenta, buntovni heroj undergrounda i slično.
"Dok čitamo knjigu taj mit nam se ruši pred očima, premda očito ima nešto istine u svakoj toj tvrdnji", smatra Leskovar.
Tako je Paul proučavao londonsku avangardnu scenu i eksperimentalnu glazbu, pa je iskustva ugrađivao u pjesme. Najbolji je primjer atonalni orkestralni krešendo u epohalnoj pjesmi "A Day In The Life", koji je njegova ideja, a isto se odnosi i na gudačke aranžmane u skladbi "Eleanor Rigby" gdje je želio dobiti oštar, hladan i dramatičan efekt kojim je zračila glazba iz Hitchockovog 'Psiha.'
Mnogo detalja iz knjige također ruše predodžbu da je John isključivo bio okrutni cinik, a Paul šarmantan i ležeran.
Zaključak je autora da su obojica znali biti vrlo "teški" karakteri, ali uvijek slojeviti i zanimljiv.
Struktura Lesliejeve knjige također je originalna. Kroz 43 odabrane pjesme probrane iz razdoblja Beatlesa i njihovih solo karijera - a svaka pjesma čini zasebno poglavlje - autor opisuje buran odnos dvojice protagonista.
U tako zamišljenoj priči preostala dvojica članova, George Harrison i Ringo Starr, nužno su ostali po strani, premda je i njihov doprinos ostavštini Beatlesa golem, pa im se i sam Leslie ispričao u knjizi.
Što se tiče autorova stila, on je pitak i prohodan, ali jako sadržajan i pun detalja, ne samo o njima dvojici i načinu nastanka pjesama, nego i o okruženju u kojima su odrastali i sazrijevali, napominje prevoditelj, pa se trebalo dovinuti kako domaćem čitatelju najbolje prenijeti ugođaj Liverpoola i specifičnu pop-kulturu 1960-ih.
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