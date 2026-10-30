NOVI SVJETSKI POREDAK
Domagoj Juričić objavio knjigu u Velikoj Britaniji: Kako obnoviti povjerenje u svijetu koji se raspada?
U Velikoj Britaniji objavljena je knjiga The New Disorder: Rebuilding Meaning, Trust and Democratic Coherence in an Age of Fragmentation (Novi nered: Obnova smisla, povjerenja i demokratske kohezije u doba fragmentacije), autora Domagoja Juričića, bivšeg predstojnika Ureda predsjednice Republike Hrvatske i dugogodišnjeg stručnjaka za međunarodne odnose i političke rizike.
Knjigu je objavila britanska izdavačka kuća Pegasus Elliot Mackenzie Publishers, pod nakladničkom oznakom Vanguard Press, a bavi se jednim od ključnih pitanja suvremenog svijeta – kako obnoviti povjerenje u institucije i očuvati demokraciju u razdoblju sve izraženijih globalnih podjela i nestabilnosti.
Juričić u knjizi polazi od teze da današnja globalna kriza nije samo posljedica ratova, geopolitičkih sukoba, gospodarskih poremećaja i tehnoloških promjena. Prema njegovu tumačenju, riječ je i o dubljoj krizi političkog legitimiteta, društvene povezanosti i zajedničkih vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva.
Kako očuvati demokraciju u novom svjetskom poretku?
Knjiga istražuje prijelaz iz relativno stabilnog međunarodnog sustava u novi, još uvijek nedovoljno definiran svjetski poredak. U njemu se isprepliću suparništva velikih sila, gospodarski interesi, tehnološki razvoj i rastuće nepovjerenje građana prema političkim institucijama.
Posebnu pozornost autor posvećuje pitanju kako demokratske države mogu očuvati unutarnju stabilnost i sposobnost donošenja zajedničkih odluka u okolnostima u kojima tradicionalni politički modeli sve teže odgovaraju na nove izazove.
Za razliku od pristupa koji međunarodne odnose promatraju ponajprije kroz vojnu i gospodarsku moć, Juričić naglasak stavlja na odnos između političkih institucija, društvenog povjerenja i osjećaja zajedničke svrhe.
Jedna od tema knjige jest i promjena načina na koji se moć ostvaruje u suvremenom svijetu. Uz tradicionalnu diplomaciju, državne granice i vojnu silu, sve važniju ulogu imaju tehnološki sustavi, globalne mreže, regulatorni mehanizmi i kontrola gospodarskih tokova.
Autor pritom otvara pitanje može li se izgraditi stabilan međunarodni poredak bez prethodne obnove povjerenja i demokratske kohezije unutar samih društava.
Od hrvatske diplomacije do međunarodnog izdanja
Domagoj Juričić iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva u diplomaciji, državnoj upravi i međunarodnom strateškom savjetovanju.
Tijekom karijere obnašao je dužnost predstojnika Ureda predsjednice Republike Hrvatske, bio državni tajnik u hrvatskoj Vladi, prvi tajnik hrvatskog Veleposlanstva u Washingtonu te potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne i europske poslove.
Radio je i kao savjetnik Svjetske banke na međunarodnim reformskim projektima, a danas se profesionalno bavi političkim rizicima, regulatornim promjenama i institucionalnim reformama. Konzultant je tvrtke MKPS i član međunarodne mreže The New Club of Paris.
Knjigu The New Disorder objavila je neovisna britanska izdavačka kuća Pegasus Elliot Mackenzie Publishers sa sjedištem u Cambridgeu, koja djeluje od 1999. godine.
Izdanje je namijenjeno međunarodnoj publici zainteresiranoj za geopolitiku, demokraciju i društvene promjene, a dostupno je putem Amazonovih međunarodnih platformi, uključujući Kindle, te distribucijske mreže Ingram, preko koje se može naručiti i u knjižarama poput Barnes & Noblea.
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