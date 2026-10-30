Lidl slavi 20 godina
Lidl Hrvatska obilježio 20 godina poslovanja: Dva desetljeća rasta, partnerstva i povjerenja
Povodom obilježavanja 20 godina poslovanja Lidl Hrvatska okupio je predstavnike poslovne zajednice, domaćih dobavljača i partnerskih organizacija te istaknuo važnost dugoročnih partnerstava, odgovornog poslovanja, kontinuiranih ulaganja i izgradnje dugoročnih odnosa.
Od dolaska na hrvatsko tržište 2006. Lidl kontinuirano razvija svoju maloprodajnu mrežu koja danas broji 116 trgovina, ulaže u suradnju s domaćim proizvođačima i logističku infrastrukturu s tri moderna logističko-distributivna centra. Lidl Hrvatska je kroz 20 godina izgradio snažnu prisutnost na hrvatskom tržištu, uz poslovni model koji se temelji na jednostavnosti, učinkovitosti te ponudi proizvoda visoke kvalitete po povoljnim cijenama.
„Dvadeset godina poslovanja Lidla u Hrvatskoj obilježili su kontinuirani rast, snažna partnerstva i trajna predanost zajednici. Od samih početaka čvrsto smo povezani s domaćim gospodarstvom, a danas surađujemo s 365 hrvatskih dobavljača. Naš uspjeh počiva na ljudima. Više od 3.800 zaposlenika čine pokretačku snagu Lidla i ponosni smo na sve što smo zajedno ostvarili tijekom protekla dva desetljeća. Na budućnost gledamo s jednakom odlučnošću da nastavimo rasti, razvijati se i stvarati vrijednost za naše kupce, partnere i hrvatsko gospodarstvo“, izjavio je Boris Lozić, predsjednik Uprave Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.
Domaći dobavljači i dugoročna partnerstva kao temelj razvoja
Jedna od središnjih tema događanja bila je važnost domaće proizvodnje i suradnje s hrvatskim dobavljačima, čiji su proizvodi važan dio redovitog asortimana. Kroz vlastiti brend Okusi zavičaja Lidl dodatno promovira domaće proizvode i otvara prilike za razvoj malih i srednjih proizvođača.
„Suradnja s domaćim proizvođačima od samog je početka važan dio naše poslovne strategije. Želimo graditi dugoročne i kvalitetne odnose s hrvatskim dobavljačima, poticati razvoj domaće proizvodnje i kupcima ponuditi proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama i očekivanjima. Posebno smo ponosni na to što kroz našu maloprodajnu mrežu, ali i međunarodnu prisutnost Lidla, domaćim proizvođačima možemo otvoriti dodatne prilike za rast, kao i plasman proizvoda na druga tržišta. Hrvatski dobavljači svoje proizvode izvoze na 26 od ukupno 31 tržišta na kojima Lidl posluje, čime se otvaraju dodatne mogućnosti za njihov poslovni razvoj. Takva partnerstva donose vrijednost svim sudionicima – proizvođačima, kupcima i domaćem gospodarstvu – i upravo ih zato želimo nastaviti razvijati“, istaknuo je Marko Stanušić, član Uprave za nabavu Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.
Odgovorno poslovanje i partnerstva za zajednicu
Uz poslovni razvoj, važan dio Lidlovih aktivnosti tijekom proteklih 20 godina odnosi se na upravljanje okolišnim i društvenim aspektima poslovanja kroz konkretne aktivnosti i definirana područja djelovanja. Lidlova strategija društveno odgovornog poslovanja obuhvaća pet ključnih područja: zaštitu klime, očuvanje resursa, poštivanje bioraznolikosti, poticanje zdravlja i pošteno postupanje. Posebno mjesto pritom zauzimaju dugoročna partnerstva s organizacijama koje svojim stručnim znanjem i iskustvom doprinose razvoju zajedničkih inicijativa.
„Vjerujemo da se dugoročni odnosi i konkretni rezultati grade kroz suradnju i zajedničke ciljeve. Zato nam je važno razvijati partnerstva s organizacijama koje donose stručnost, iskustvo i razumijevanje potreba zajednice. Tijekom godina zajedno smo pokrenuli brojne inicijative u područjima obrazovanja, sporta, prehrane i zaštite prirode, nastojeći povezati naše poslovne mogućnosti s konkretnim potrebama društva. Dvadeseta obljetnica prilika je da zahvalimo svim partnerima koji su bili dio našeg puta, ali i da potvrdimo našu predanost razvoju projekata usmjerenih na podršku zajednici“, izjavila je Marina Dijaković, voditeljica sektora Corporate Affairs za Lidl Hrvatska i Lidl Slovenija.
Upravo su dugoročna partnerstva bila jedna od središnjih tema panel-rasprave koju je moderirala Iva Šulentić, a u kojoj su, uz Marka Stanušića, sudjelovali predstavnici nekih od organizacija s kojima Lidl surađuje – direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj Mirjana Matešić, v.d. izvršna direktorica WWF-a Adria Petra Boič Petrač, dugogodišnji Lidlov dobavljač, vlasnik OPG-a Balić Marijan Balić, glavni tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza Ivan Dujić i predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
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