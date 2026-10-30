„Suradnja s domaćim proizvođačima od samog je početka važan dio naše poslovne strategije. Želimo graditi dugoročne i kvalitetne odnose s hrvatskim dobavljačima, poticati razvoj domaće proizvodnje i kupcima ponuditi proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama i očekivanjima. Posebno smo ponosni na to što kroz našu maloprodajnu mrežu, ali i međunarodnu prisutnost Lidla, domaćim proizvođačima možemo otvoriti dodatne prilike za rast, kao i plasman proizvoda na druga tržišta. Hrvatski dobavljači svoje proizvode izvoze na 26 od ukupno 31 tržišta na kojima Lidl posluje, čime se otvaraju dodatne mogućnosti za njihov poslovni razvoj. Takva partnerstva donose vrijednost svim sudionicima – proizvođačima, kupcima i domaćem gospodarstvu – i upravo ih zato želimo nastaviti razvijati“, istaknuo je Marko Stanušić, član Uprave za nabavu Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.