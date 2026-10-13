Festival suvremene književnosti u Zagrebu i Rijeci: "Raznolikost nas čini jedinstvenima"

Festival suvremene književnosti

Festival suvremene književnosti pod motom „100 riječi za književnost” na kojemu će sudjelovati autori iz Austrije, Njemačke, Švicarske i Lihtenštajna te Mađarske kao zemlje gošće, održat će se od 3. do 6. studenoga u Zagrebu i Rijeci.

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Festival organizira nakladnička kuća Leykam international u suradnji s izdavačkom kućom OceanMore. Zagrebački program trajat će od 3. do 5. studenoga, a festivalski susret u Rijeci održat će se 6. studenoga.

Program obuhvaća predstavljanja knjiga, razgovore s autoricama i autorima te okrugli stol o aktualnim zbivanjima i tendencijama u književnosti njemačkoga govornog područja. Organizatori ga opisuju kao prostor susreta različitih književnosti i kultura te ističu njegovu ulogu u poticanju dijaloga.

Svoje će knjige predstaviti Susanne Gregor s romanom „Polovični životi”, Franzobel s naslovom „Sto riječi za snijeg”, Anna Ospelt s „Ranom sadnjom”, Raphaela Edelbauer s „Nesumjerljivima”, Leon Engler s „Botanikom ludila” i Usama Al Shahmani s romanom „U tuđini drveće govori arapski”. Mađarsku, zemlju gošću, predstavljat će Zsófia Czáko s romanom „Otkucaj srca” i knjigom „Na Veliki petak nije red vrtlariti”.

Na programu je i razgovor o austrijskom književniku Stefanu Zweigu i njegovoj knjizi „Zvjezdani sati čovječanstva”, koji će voditi Manfred Müller i Andy Jelčić. U Rijeci će Susanne Gregor i Usama Al Shahmani predstaviti svoje knjige u Gradskoj knjižnici Viktora Cara Emina.

Festival počinje u utorak, 3. studenoga, predstavljanjem romana „Polovični životi” Susanne Gregor u Austrijskom kulturnom forumu u Zagrebu. U četvrtak, 5. studenoga, u zagrebačkom Kulturno-informativnom centru održat će se okrugli stol pod naslovom „Raznolikost nas čini jedinstvenima”.