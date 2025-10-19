Film "Mirotvorac" osvojio Grand Prix na Danima hrvatskog filma

Film "Mirotvorac" redatelja Ivana Ramljaka koji je nastao ove godine u produkciji kuće "Factum" dobitnik je Grand prixa na 34. izdanju festivala "Dani hrvatskog filma", a Ramljak, Hrvoje Zovko i Drago Hedl su ujedno nagrađeni za scenarij, po odluci Velikog stručnog žirija.
Nagrada za scenarij
To povjerenstvo čine redatelj David Gašo, scenografkinja Tanja Lacko te snimatelj i fotograf Jasenko Rasol, a obrazloženo je u nedjelju u Karlovcu da je riječ o impresivnom filmu koji je gotovo u potpunosti oblikovan kroz arhivsku građu i koji gledatelja suočava s traumatičnom prošlošću i njenom hrabrom interpretacijom.
"Autorska upornost, izbjegavanje političke jednostranosti i pametna organizacija činjenica, dokaznih materijala i svjedočanstava ovo čini zaista važnim filmskim i političkim ostvarenjem", iznio je Rasol ocjenu Velikog stručnog žirija.
Lacko je iznijela obrazloženje nagrade za scenarij i navela da se njime uspjelo "izgraditi narativ koji je istodobno osoban i univerzalan, analitičan i emotivan". Zovko je primajući priznanja rekao da su započeli raditi na filmu prije šest godina s idejom da se oda počast načelniku osječke policije Josipu Reihlu-Kiru ubijenom 1991. godine, "velikom čovjeku koji je predstavljao bolju Hrvatsku".
"Pokazao je da i u najtežim trenucima treba biti čovjek. Jedan je od onih na koje kao društvo, nacija i ponosni građani ove lijepe zemlje Hrvatske možemo biti ponosni. Njegovo ime i djelo ne treba zaboraviti. Moramo se boriti ponovno za naše slobode, za slobodu izražavanja kao novinari i ljudi iz kulture, a to ćemo nastaviti", poručio je Zovko.
Bezinoviću nagrada za najbolju režiju, "Fiume o morte" nagradila publika
Igor Bezinović je dobio nagradu za najbolju režiju, a njegov dokumentarni film "Fiume o morte" nagradu publike. Ujedno, film je dobio i priznanje za glazbu koju potpisuju Hrvoje Nikšić i Giovanni Maiera.
Obrazlažući nagradu za najbolju režiju Veliki stručni žiri je naveo da je djelo režirano raskošno i neočekivano te da je riječ o režijskom izričaju koji djeluje neograničeno razigrano.
Ivoru Lapiću je pripala nagrada za najbolju fotografiju za rad na filmu "Fleka", Sari Gregorić za montažu za rad na filmu "Lekcije moga tate", Ivanu Zeliću za oblikovanje zvuka na filmu "Paviljon 6". Priznanje za najbolju glumu dobili su Mak Tepšić i Labina Mitevska za film "Grčke Marelice", a za scenografiju grupa autora za film "Psihonauti" redatelja Nike Radasa.
Nagrada za ljudska prava dodijeljena je filmu "Šume šume" redateljice Renate Poljak, "Zlatna uljanica" filmu "Paviljon 6" Gorana Devića, dok je Tibor Đurđev dobio priznanje kao redatelj do 30 godina starosti za film "Žive slike".
Natjecalo se 37 filmova.
