FOTO / Supruga Wima Wendersa na otvorenju Berlinalea odjenula - vrpce njegovih filmova

Donata Wenders, supruga njemačkog filmskog redatelja Wima Wendersa, pojavila se na otvorenju filmskog festivala Berlinale u četvrtak noseći haljinu napravljenu od starih videovrpci filmova svog supruga, uključujući "Pariz, Teksas", "Krila želje" i dokumentarac "Tokyo-Ga".
Oglas
"Nositi haljinu napravljenu od Wimovih filmova - što bi moglo biti prikladnije za filmski festival? I tako je udobna za nošenje", rekla je Donata Wenders u izjavi koju je objavila berlinska modna marka Cruba koja je izradila haljinu.
Prije dvije godine, fotografkinja Donata Wenders nosila je haljinu napravljenu od videovrpci na dodjeli Oscara.
Materijal nosi povijest, emocije i dio kulture, objasnila je dizajnerica Mira von der Osten.
"Materijal se tako lijepo igra sa svjetlom. Bilo je zadovoljstvo odjenuti Donatu Wenders u film i promovirati održivost na crvenom tepihu", dodala je von der Osten.
Wim Wenders je predsjednik ovogodišnjeg žirija na Berlinaleu, koji će odlučiti koji će film osvojiti glavnu nagradu festivala.
Otvorenju je prisustvovala i dobitnica Oscara Michelle Yeoh, kojoj je uručen počasni Zlatni medvjed za životno djelo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas