Oglas

"tako je udobna!"

FOTO / Supruga Wima Wendersa na otvorenju Berlinalea odjenula - vrpce njegovih filmova

author
Hina
|
13. velj. 2026. 07:48
donata wenders
Christian Mang / REUTERS

Donata Wenders, supruga njemačkog filmskog redatelja Wima Wendersa, pojavila se na otvorenju filmskog festivala Berlinale u četvrtak noseći haljinu napravljenu od starih videovrpci filmova svog supruga, uključujući "Pariz, Teksas", "Krila želje" i dokumentarac "Tokyo-Ga".

Oglas

"Nositi haljinu napravljenu od Wimovih filmova - što bi moglo biti prikladnije za filmski festival? I tako je udobna za nošenje", rekla je Donata Wenders u izjavi koju je objavila berlinska modna marka Cruba koja je izradila haljinu.

Prije dvije godine, fotografkinja Donata Wenders nosila je haljinu napravljenu od videovrpci na dodjeli Oscara.

Materijal nosi povijest, emocije i dio kulture, objasnila je dizajnerica Mira von der Osten.

donata wenders
Axel Schmidt / REUTERS
donata wenders
Christian Mang / REUTERS

"Materijal se tako lijepo igra sa svjetlom. Bilo je zadovoljstvo odjenuti Donatu Wenders u film i promovirati održivost na crvenom tepihu", dodala je von der Osten.

Wim Wenders je predsjednik ovogodišnjeg žirija na Berlinaleu, koji će odlučiti koji će film osvojiti glavnu nagradu festivala.

Otvorenju je prisustvovala i dobitnica Oscara Michelle Yeoh, kojoj je uručen počasni Zlatni medvjed za životno djelo.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
donata wenders wim wenders

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ