"Jedna bitka za drugom" veliki dobitnik britanskih nagrada BAFTA

Crna komedija "Jedna bitka za drugom" veliki je pobjednik najpoznatijih britanskih filmskih nagrada u nedjelju osvojivši šest BAFTA-i, uključujući i one za najbolji film i za najboljeg redatelja koju je osvojio Paul Thomas Anderson.
Oglas
U dvije glavne kategorije nadmašio je domaćeg favorita, dramu "Hamnet", te vampirski triler "Grešnici", koji ima rekordan broj nominacija za Oscara. Svečanosti dodjele nagrada BAFTA-e prisustvovali princ William i princeza Kate kao počasni gosti.
Anderson je također osvojio nagradu za najbolje adaptirani scenarij, dok je Sean Penn pobijedio kolegu Benicija del Tora za nagradu za najboljeg sporednog glumca. Film "Jedna bitka za drugom" je također osvojio nagradu za najbolju fotografiju te najbolju montažu, čime je ukupno osvojio šest nagrada.
"Grešnici", koji imaju 16 nominacija za Oscara, osvojili su nagradu za najbolji originalni scenarij za scenarista i redatelja Ryana Cooglera te nagradu za najbolju sporednu glumicu koja je otišla Wunmi Mosaki, kao i za najbolju originalnu glazbu.
Najveće iznenađenje večeri bila je pobjeda Roberta Aramaya, koji je pobijedio Timotheeja Chalameta, Leonarda DiCaprija, Michaela B. Jordana, Ethana Hawkea i Jesseja Plemonsa te osvojio nagradu za najboljeg glumca za svoje hvaljeno utjelovljenje aktivista Johna Davidsona s Touretteovim sindromom u "Kunem se".
Favoritkinja Jessie Buckley osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu Agnes, suprugu Williama Shakespearea, u "Hamnetu", snimljenom prema romanu Maggie O'Farrell, a koji je režirala dobitnica Oscara Chloe Zhao.
Svečanost, koju je vodio Alan Cumming, bila je prvo zajedničko javno pojavljivanje Williama i Kate, otkako je Williamov ujak Andrew Mountbatten-Windsor uhićen u četvrtak.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas