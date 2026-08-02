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neizbrisiv trag

Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva na 32. SFF-u

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02. kol. 2026. 15:30
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28.10.2025., Zagreb - Glumac Emir Hadzihafizbegovic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Sarajevo Film Festival na svom će 32. izdanju dodijeliti Počasno Srce Sarajeva jednom od najistaknutijih glumaca regionalne kinematografije, Emiru Hadžihafizbegoviću, kao priznanje za njegov izniman doprinos filmskoj umjetnosti i bogat glumački opus.

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Direktor Festivala Jovan Marjanović istaknuo je kako je Hadžihafizbegović svojim ulogama ostavio neizbrisiv trag u bosanskohercegovačkoj i regionalnoj kinematografiji.

"Kad se osvrnemo na bosanskohercegovačku i regionalnu kinematografiju, svuda prepoznajemo trag Emira Hadžihafizbegovića i njegovih uloga. Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku čiji opus nadilazi granice jezika, država i scena", poručio je Marjanović.

Hadžihafizbegović je rođen 20. kolovoza 1961. godine u Tuzli, a Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu završio je 1986. godine. Tijekom karijere ostvario je više od 70 filmskih te više od stotinu kazališnih i televizijskih uloga, surađujući s brojnim uglednim redateljima, među kojima su Jasmila Žbanić, Rajko Grlić, Ognjen Sviličić, Pjer Žalica, Srđan Vuletić i Emir Kusturica.

Filmovi u kojima je nastupao prikazivani su i nagrađivani na najuglednijim svjetskim festivalima, uključujući Cannes, Berlin, Veneciju, Locarno i Rotterdam. Za ulogu u filmu "Takva su pravila" osvojio je nagradu za najboljeg glumca u programu Orizzonti na Filmskom festivalu u Veneciji, kao i Zlatnu arenu u Puli te niz drugih međunarodnih priznanja.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima nalaze se filmovi "Armin", "Karaula", "Smrt čovjeka na Balkanu", "Gori vatra", "Kod amidže Idriza", "Naša svakodnevna priča" i "Žaba".

Uz filmsku karijeru, Hadžihafizbegović je izgradio i zapažen kazališni opus kao glumac prvak i direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu, a autor je i nekoliko autorskih projekata s kojima je gostovao na pozornicama diljem svijeta.

Dodjela Počasnog Srca Sarajeva predstavlja priznanje njegovom dugogodišnjem doprinosu umjetnosti i trajnom utjecaju na regionalnu kinematografiju.

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emir hadžihafizbegović počasno srce sarajeva sarajevo film festival sff

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