neizbrisiv trag
Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva na 32. SFF-u
Sarajevo Film Festival na svom će 32. izdanju dodijeliti Počasno Srce Sarajeva jednom od najistaknutijih glumaca regionalne kinematografije, Emiru Hadžihafizbegoviću, kao priznanje za njegov izniman doprinos filmskoj umjetnosti i bogat glumački opus.
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Direktor Festivala Jovan Marjanović istaknuo je kako je Hadžihafizbegović svojim ulogama ostavio neizbrisiv trag u bosanskohercegovačkoj i regionalnoj kinematografiji.
"Kad se osvrnemo na bosanskohercegovačku i regionalnu kinematografiju, svuda prepoznajemo trag Emira Hadžihafizbegovića i njegovih uloga. Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku čiji opus nadilazi granice jezika, država i scena", poručio je Marjanović.
Hadžihafizbegović je rođen 20. kolovoza 1961. godine u Tuzli, a Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu završio je 1986. godine. Tijekom karijere ostvario je više od 70 filmskih te više od stotinu kazališnih i televizijskih uloga, surađujući s brojnim uglednim redateljima, među kojima su Jasmila Žbanić, Rajko Grlić, Ognjen Sviličić, Pjer Žalica, Srđan Vuletić i Emir Kusturica.
Filmovi u kojima je nastupao prikazivani su i nagrađivani na najuglednijim svjetskim festivalima, uključujući Cannes, Berlin, Veneciju, Locarno i Rotterdam. Za ulogu u filmu "Takva su pravila" osvojio je nagradu za najboljeg glumca u programu Orizzonti na Filmskom festivalu u Veneciji, kao i Zlatnu arenu u Puli te niz drugih međunarodnih priznanja.
Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima nalaze se filmovi "Armin", "Karaula", "Smrt čovjeka na Balkanu", "Gori vatra", "Kod amidže Idriza", "Naša svakodnevna priča" i "Žaba".
Uz filmsku karijeru, Hadžihafizbegović je izgradio i zapažen kazališni opus kao glumac prvak i direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu, a autor je i nekoliko autorskih projekata s kojima je gostovao na pozornicama diljem svijeta.
Dodjela Počasnog Srca Sarajeva predstavlja priznanje njegovom dugogodišnjem doprinosu umjetnosti i trajnom utjecaju na regionalnu kinematografiju.
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