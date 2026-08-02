Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva na 32. SFF-u

Filmovi u kojima je nastupao prikazivani su i nagrađivani na najuglednijim svjetskim festivalima, uključujući Cannes, Berlin, Veneciju, Locarno i Rotterdam. Za ulogu u filmu "Takva su pravila" osvojio je nagradu za najboljeg glumca u programu Orizzonti na Filmskom festivalu u Veneciji, kao i Zlatnu arenu u Puli te niz drugih međunarodnih priznanja.