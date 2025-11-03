"Mirotvorac" osvojio nagradu na prestižnom festivalu u Leipzigu

"Film koji se bavi specifičnim događajima na specifičnom području nosi univerzalnu vrijednost. Redatelj je kroz arhivske materijale ispričao priču o ubojstvu šefa policije u Slavoniji, čovjeka koji je do posljednjeg trenutka vjerovao da se rat između Srba i Hrvata može izbjeći", istaknuli su članovi žirija prilikom dodjele Zlatne golubice Mirotvorcu.