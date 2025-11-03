Oglas

"Zlatna golubica"

"Mirotvorac" osvojio nagradu na prestižnom festivalu u Leipzigu

author
Hina
|
03. stu. 2025. 15:23
Liburnia Film Festival
Liburnia Film Festival / Liburnia Film Festival

Hrvatski dokumentarni film "Mirotvorac" redatelja Ivana Ramljaka osvojio je Zlatnu golubicu u kategoriji međunarodnog dokumentarnog filma na festivalu DOK u Leipzigu u Njemačkoj, priopćila je produkcijska kuća Factum.

Oglas

"Film koji se bavi specifičnim događajima na specifičnom području nosi univerzalnu vrijednost. Redatelj je kroz arhivske materijale ispričao priču o ubojstvu šefa policije u Slavoniji, čovjeka koji je do posljednjeg trenutka vjerovao da se rat između Srba i Hrvata može izbjeći", istaknuli su članovi žirija prilikom dodjele Zlatne golubice Mirotvorcu.

U žiriju festivala bili su Heleen Gerritsen, Alain Kassanda, Annie Ohayon Dekel, Kazuhiro Soda i Jim Stark.

Festival DOK Leipzig (Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm) održava se od 1955. godine i najstariji je i jedan od najznačajnijih svjetskih festivala posvećenih dokumentarnom i animiranom filmu. Poznat je po politički angažiranom i društveno relevantnom programu, a svake godine okuplja stotine filmskih profesionalaca iz cijeloga svijeta te privlači oko 40.000 gledatelja.

DOK Leipzig jedan je od najznačajnijih svjetskih dokumentarnih festivala u Europi, što dodatno naglašava važnost priznanja dodijeljenog filmu na kojem su osim redatelja i scenarista Ivana Ramljaka radili i producent Nenad Puhovski, koscenaristi Drago Hedl Hrvoje Zovko, montažer Damir Čučić i snimatelj Srđan Kovačević. Film se u pretežitoj mjeri koristi iznimno vrijednim arhivskim materijalom Hrvatske televizije, ističe se u priopćenju.

Od svjetske premijere na ZagrebDoxu, "Mirotvorac" je ostvario izniman uspjeh na domaćim festivalima, osvojivši čak devet nagrada na pet filmskih festivala, uključujući i Veliku zlatnu arenu za najbolji dokumentarni film na Pulskom filmskom festivalu.

Teme
DOK Leipzig Ivan Ramljak Leipzig Mirotvorac dokumentarni film

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ