Ramljakov "Mirotvorac" dobio glavnu nagradu na DOK Lepizigu

Zlatna golubica sinoć je otišla u ruke hrvatskom dokumentaristu Ivanu Ramljaku za film o Josipu Reihlu-Kiru.
‘Mirotvorac’ osvojio Zlatnu golubicu na DOC Leipzigu
Odlukom žirija u sastavu: Heleen Gerritsen, Alain Kassanda, Annie Ohayon Dekel, Kazuhiro Soda i Jim Stark hrvatski dokumentarni film “Mirotvorac” dobio je Zlatnu golubicu u kategoriji “Međunarodni dokumentarni film” festivala DOK Leipzig u Njemačkoj.
DOK Leipzig (International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film) koji se održava od 1955. godine, jedan je od najstarijih i najvažnijih festivala dokumentarnog i animiranog filma u svijetu, piše Ravno do dna.
Tradicionalno njeguje politički angažiran i društveno kritičan program. Godišnje okuplja nekoliko stotina filmskih profesionalaca iz cijelog svijeta, dok festival posjećuje oko 40.000 gledatelja.
Jedan od najutjecajnijih dokumentarnih festivala u Europi
Smatra se jednim od najutjecajnijih dokumentarnih festivala u Europi (uz IDFA i Hot Docs), što govori u prilog važnosti nagrade koju je dobio hrvatski dokumentarni film “Mirotvorac” koji se bavi ubojstvom zapovjednika osječke policije Josipa Reihla-Kira 1991. godine na početku Domovinskog rata na području Slavonije.
Podsjećamo da je “Mirotvorac” pobijedio na ovogodišnjem Pula Film Festivalu, nakon čega su ga pratile određene kontroverze jer se nije održala njegova projekcija na festivalu "Nosi se" u Benkovcu čije održavanje su prekinuli pojedinci iz lokalnih braniteljskih udruga i navijački huligani.
“Ovaj film koji se bavi specifičnim događajima na specifičnom području nosi univerzalnu vrijednost. Redatelj je od arhivskog materijala ispričao priču o ubojstvu šefa policije u Slavoniji koji je bio posljednja osoba koja je vjerovala da se rat između Srba i Hrvata može izbjeći”, riječi su članova žirija prilikom dodjele Zlatne golubice hrvatskom filmu “Mirotovrac”, redatelja Ivana Ramljaka.
