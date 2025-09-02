Distopija postaje stvarnost: Na novi popis zabranjenih knjiga reagirala autorica Sluškinjine priče

Priča opisuje "dvoje jako, jako dobre djece", Johna i Mary, koji nikada nisu imali fizioloških potreba niti tinejdžerskih problema, a na kraju su "proizveli petero savršene djece a da se nikada nisu poseksali". Umjesto kršćanskog milosrđa, prakticirali su "sebični i grabežljivi kapitalizam". Atwood se narugala i premijerki Alberte Danielle Smith, napisavši da je Sluškinjina priča "postala stvarnost i Danielle Smith se našla s lijepom novom plavom haljinom, ali bez posla", aludirajući na odjeću žena iz romana i političarkinu podršku novim mjerama.