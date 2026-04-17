Ponovno otkriveni Monet prodan za rekordni iznos u Francuskoj

Nedavno ponovno otkrivena pejzažna slika francuskog umjetnika Claudea Moneta prodana je za 10,2 milijuna eura na aukciji u Francuskoj, priopćila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.
Oglas
Uljana slika pod nazivom "Vétheuil, effet du matin", dovršena 1901. godine, procijenjena je na 6 do 8 milijuna eura, prema katalogu aukcije. Sotheby's je priopćio da je na kraju slika prodana za rekordnu cijenu za Monetovo djelo prodano u Francuskoj.
Djelo ističe ključne značajke impresionističkog pokreta, posebno prikaz prirodnog svjetla reflektiranog na vodi, priopćila je aukcijska kuća.
Još jedna Monetova slika, "Les îles de Port-Villez" iz 1883. godine, također je prodana iznad procjene, za 6,45 milijuna eura umjesto za raspon od 3 do 5 milijuna eura.
Obje slike bile su u privatnim kolekcijama oko stotinu godina, a prikazuju dijelove Seine u blizini Givernyja, gdje je Monet živio.
Globalni aukcijski rekord za Monetovo djelo ostaje 110,7 milijuna dolara, koje je postavila slika "Meules" u New Yorku 2019. godine, prema izvješćima medija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas