"Vétheuil, effet du matin"

Ponovno otkriveni Monet prodan za rekordni iznos u Francuskoj

Hina
17. tra. 2026. 11:24
Employees of the Sotheby's auction house handle the painting "Vétheuil, Effet du Matin. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nedavno ponovno otkrivena pejzažna slika francuskog umjetnika Claudea Moneta prodana je za 10,2 milijuna eura na aukciji u Francuskoj, priopćila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.

Uljana slika pod nazivom "Vétheuil, effet du matin", dovršena 1901. godine, procijenjena je na 6 do 8 milijuna eura, prema katalogu aukcije. Sotheby's je priopćio da je na kraju slika prodana za rekordnu cijenu za Monetovo djelo prodano u Francuskoj.

Djelo ističe ključne značajke impresionističkog pokreta, posebno prikaz prirodnog svjetla reflektiranog na vodi, priopćila je aukcijska kuća.

Još jedna Monetova slika, "Les îles de Port-Villez" iz 1883. godine, također je prodana iznad procjene, za 6,45 milijuna eura umjesto za raspon od 3 do 5 milijuna eura.

Obje slike bile su u privatnim kolekcijama oko stotinu godina, a prikazuju dijelove Seine u blizini Givernyja, gdje je Monet živio.

Globalni aukcijski rekord za Monetovo djelo ostaje 110,7 milijuna dolara, koje je postavila slika "Meules" u New Yorku 2019. godine, prema izvješćima medija.

PROČITAJTE JOŠ

