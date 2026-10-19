FOTO, VIDEO / Tajna najviše crkve na svijetu krije se u 24 tone ljepila

Očekuje se da će toranj Isusa Krista za posjetitelje biti otvoren 2027. godine, kada bi trebao ponuditi jednu od najviših vidikovaca u Barceloni. Iako cijeli kompleks još nije dovršen, Gaudíjeva vizija, stara više od stoljeća, uz pomoć suvremenih građevinskih tehnologija sve je bliže ostvarenju.