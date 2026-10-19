SAGRADA FAMILIA
FOTO, VIDEO / Tajna najviše crkve na svijetu krije se u 24 tone ljepila
Bazilika Sagrada Familia u Barceloni, čija je gradnja počela prije više od 140 godina, približava se dovršetku, a ključnu ulogu u ubrzanju radova imala je suvremena tehnologija i posebno konstrukcijsko ljepilo.
Sagrada Familia, jedna od najpoznatijih znamenitosti Barcelone, ove je godine dosegnula važnu prekretnicu. Dovršetkom središnjeg tornja posvećenog Isusu Kristu dosegnula je visinu od 172,5 metara i postala najviša crkva na svijetu, piše N1 Slovenija pozivajući se na Euronews.
Taj je uspjeh ostvaren u godini u kojoj se obilježava stota obljetnica smrti arhitekta Antonija Gaudíja, koji je ovom projektu posvetio 43 godine života.
Gaudí je 1926. godine preminuo nakon što ga je udario tramvaj, svjestan da neće dočekati završetak svojeg najvećeg djela. Budućim je generacijama ostavio nacrte i makete kako bi arhitekti mogli nastaviti ostvarivati njegovu zamisao.
Baziliku je zamislio kao svojevrsnu Bibliju isklesanu u kamenu, ispunjenu vjerskim simbolima i oblicima nadahnutima prirodom. Njezina unutrašnjost podsjeća na šumu, dok kroz vitraje prolaze raznobojne zrake svjetlosti.
Posebno ljepilo ubrzalo je gradnju
Jedan od najvećih izazova u izgradnji bazilike bilo je postavljanje šest središnjih tornjeva, koji moraju izdržati snažne vjetrove, potrese i veliku težinu konstrukcije.
Građevinari su rješenje pronašli u inovativnom modularnom sustavu gradnje i posebnom konstrukcijskom ljepilu koje je njemačka tvrtka Henkel razvijala približno deset godina.
Umjesto da na velikoj visini postupno sastavljaju pojedinačne kamene blokove, tornjeve su podijelili na 826 montažnih panela. Oni su sastavljeni od više od 2100 kamenih elemenata, koji su prethodno pripremljeni u kamenolomu, a potom prevezeni na gradilište i postavljeni s milimetarskom preciznošću.
Ključnu ulogu ima posebno dvokomponentno epoksidno ljepilo kojim se kamen i čelik povezuju u čvrstu konstrukcijsku cjelinu. Za svaki panel potrebno je približno 30 kilograma ljepila, koje se pod kontroliranim uvjetima stvrdnjava 24 sata. Tijekom gradnje ukupno su upotrijebljene čak 24 tone tog materijala.
Takav je način gradnje ubrzao radove i do deset puta. Voditeljica projekta Begoña Cantero navela je da su građevinari u osam godina obavili posao za koji bi tradicionalnim metodama trebalo između 50 i 60 godina.
Konstrukcija mora izdržati i vibracije podzemne željeznice
Inženjeri su posebnu pozornost posvetili otpornosti upotrijebljenih materijala. Bazilika se nalazi samo oko 2,5 kilometra od Sredozemnog mora, zbog čega je izložena slanom zraku, visokoj vlažnosti i temperaturnim promjenama.
Dodatni izazov predstavljaju vibracije dviju linija podzemne željeznice koje prolaze ispod građevine.
Posebno ljepilo omogućuje manje pomake između kamena i čelika, a da pritom ne dođe do pucanja konstrukcije. To je osobito važno za najviši toranj, na čijem se vrhu nalazi križ visok 17 metara.
Očekuje se da će toranj Isusa Krista za posjetitelje biti otvoren 2027. godine, kada bi trebao ponuditi jednu od najviših vidikovaca u Barceloni. Iako cijeli kompleks još nije dovršen, Gaudíjeva vizija, stara više od stoljeća, uz pomoć suvremenih građevinskih tehnologija sve je bliže ostvarenju.
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