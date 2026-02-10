Sagrada Familia postala je najviša crkva na svijetu, ali izazvala bijes susjeda: "Radi se zapravo o biznisu"

Na skelama na platformi postavljenoj 54 metra iznad tla nalazi se golema kamena ploča koja će biti završni dio križa na središnjem tornju Isusa Krista. Visoka dizalica podići će je do samoga vrha koji će dosegnuti visinu od 172,5 metara, čime će Sagrada Familia (Sveta obitelj) za deset metara premašiti visinu katedrale u njemačkom Ulmu.