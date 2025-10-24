Poznata njemačka ilustratorica dolazi u Zagreb: Održat će i "Monster radionicu crtanja"

Na skupu će se govoriti o tome kako ilustracije u knjigama za djecu imaju jednaku važnost kao i sama priča, one nisu samo ukras, nego ravnopravni partneri priči, a osobito je u vremenu kada se dječja pažnja sve više usmjerava na digitalne medije, važno ponovno otkriti kreativnu moć slikovnice kao prostora susreta jezika, slike i mašte.