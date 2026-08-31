u 78. godini
Preminuo hrvatski književnik Slobodan Šnajder
Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Šnajder preminuo je u 78. godini života, objavila je njegova kći Tena na Šnajderovu Facebooku
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"Slomljena srca javljam da je moj tata, svima ovdje poznat kao Šac, jučer preminuo.
Želim da znate koliko mu je značila ova zajednica koju smo zajedno vodili, trudio se oko objava, veselio komentarima i mnoge od vas smatrao ne samo pratiteljima, nego prijateljima. Bili ste iskra koja mu je zadnje godine učinila ljepšima.
Hvala vam na tome", napisala je Tena Šnajder.
Slobodan Šnajder je jedan od istaknutijih autora suvremene hrvatske književnosti. Rođen je 1948. u Zagrebu. Studirao je filozofiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Napisao je velik broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inozemstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Široku publiku stekao je i romanom Doba mjedi, u kojem kroz povijest jedne obitelji govori o ratovima, migracijama i složenim pitanjima pripadnosti, piše tportal.
Bio je jedan od pokretača i urednika kazališnog časopisa Prolog, a djelovao je i kao kazališni urednik i kolumnist.
Šnajderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja europske i hrvatske povijesti.
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