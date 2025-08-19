Tarantino izabrao svoj najbolji i najdraži film, ali... "Rodio sam se za jedan drugi. On je ultimativno moj"

"Projekt je u konačnici otkazan jer je bio previše sličan mojim prethodnim djelima. Nisam bio baš uzbuđen dramatizirati ono što sam napisao u pretprodukciji, dijelom zato što sam koristio vještine koje sam stekao u "Bilo jednom u Hollywoodu", poput kako pretvoriti Los Angeles u Hollywood iz 1969. bez korištenja CGI-ja.To je bilo nešto što smo morali izvesti. Morali smo to postići. Nije bilo sigurno da ćemo uspjeti. Kod "Filmskog kritičara" nije bilo ničega što bi trebalo riješiti. Već sam otprilike znao kako pretvoriti L.A. u prošla vremena i to mi je bilo previše nalik prethodnom filmu "Bilo jednom u Hollywoodu", kazao je Tarantino u podcastu.