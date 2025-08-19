Tarantino izabrao svoj najbolji i najdraži film, ali... "Rodio sam se za jedan drugi. On je ultimativno moj"

Vjerovali ili ne, čak i Quentin Tarantino ima "omiljeni Tarantinov film".
Tijekom opsežnog intervjua u podcastu "The Church of Tarantino", dvostruki oskarovac otkrio je koji mu je film najdraži i koji smatra svojim najboljim.
"Najdraži mi je "Bilo jednom u Hollywoodu", a najbolji koji sam napravio je "Nemilosrdni gadovi". Ali, mislim da je "Kill Bill", da tako kažem, ultimativni Tarantinov film, takav da ga nitko drugi nije mogao napraviti. Svaki njegov aspekt je doslovno istrgnut, poput pipaka i krvavog tkiva, iz moje mašte, mog ida, mojih ljubavi, strasti i opsesije. Zato mislim da je "Kill Bill" film koji sam bio rođen snimiti, da su "Nemilosrdni gadovi" moje remek-djelo, ali mi je "Bilo jednom u Hollywoodu" najdraži", izjavio je Tarantino pa dodatno objasnio:
"Mislim da su "Nemilosrdni gadovi" moj najbolji scenarij, a odmah iza su "Mrska osmorka" i "Bilo jednom u Hollywoodu". Ali, postoji jedan aspekt "Mrske osmorke" za koji zapravo mislim da je vjerojatno moje najbolje režiranje vlastitog materijala. Konkretnije, materijal je napisan i čvrst. Nije da ga moram iznova stvoriti, kao "Kill Bill", već je tu, gotov, i zapravo mislim da je to moje najbolje služenje vlastitom materijalu kao redatelja."
Unatoč sklonosti prema "Bilo jednom u Hollywoodu", David Fincher će za Netflix režirati dugoočekivani nastavak "Avanture Cliffa Bootha", lika kojeg je u Tarantinovom filmu utjelovio Brad Pitt. U istom intervjuu, Tarantino je rekao da je odbio režirati taj projekt jer ga ideja da njegov deseti i posljednji film bude nastavak nije oduševila.
"Volim taj scenarij, ali opet bih koračao istim putem kojim sam već prošao. To me jednostavno nije uzbuđivalo. Posljednji film moram raditi ponovno na način da ne znam što radim. Moram biti na neistraženom teritoriju."
A sve to trebao je imati "Filmski kritičar", najavljen kao posljednji uradak u Tarantinovoj redateljskoj karijeri. Ali...
"Projekt je u konačnici otkazan jer je bio previše sličan mojim prethodnim djelima. Nisam bio baš uzbuđen dramatizirati ono što sam napisao u pretprodukciji, dijelom zato što sam koristio vještine koje sam stekao u "Bilo jednom u Hollywoodu", poput kako pretvoriti Los Angeles u Hollywood iz 1969. bez korištenja CGI-ja.To je bilo nešto što smo morali izvesti. Morali smo to postići. Nije bilo sigurno da ćemo uspjeti. Kod "Filmskog kritičara" nije bilo ničega što bi trebalo riješiti. Već sam otprilike znao kako pretvoriti L.A. u prošla vremena i to mi je bilo previše nalik prethodnom filmu "Bilo jednom u Hollywoodu", kazao je Tarantino u podcastu.
