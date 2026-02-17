Oglas

"MUSICK"

VIDEO / Laibach najavio novi album, prvi nakon 12 godina. Nastupat će u Zagrebu

Hina
17. velj. 2026. 15:00
leibach
Screenshot (YouTube)

Slovenska avangardna rock grupa Laibach objavila je singl "Allgorhythm", kojim najavljuje novi studijski album "MUSICK" i europsku turneju, u sklopu koje će nastupiti u zagrebačkom Boogaloo klubu u petak, 16. listopada, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Novi album izlazi 1. svibnja za britansku kuću Mute kao prvo dugometražno izdanje s autorskim materijalom nakon albuma "Spectre" iz 2014. godine. Prema najavi, "MUSICK" kroz prizmu pop-glazbe istodobno slavi i kritizira suvremeno doba umjetne inteligencije i digitalne zasićenosti.

Singl "Allgorhythm" nastao je u suradnji s ganskom pjevačicom Wiyaalom i producentom Richardom X-om. Pjesma izjednačuje manipulativnu prirodu algoritama s prirodom same glazbe, a napravljena je s mišlju o potencijalnom sudjelovanju na Euroviziji prije povlačenja Slovenije iz natjecanja.

Pri stvaranju albuma grupa je koristila analogne sintesajzere i zvučne aplikacije. Uz stalne suradnike, na izdanju gostuju Senidah, Marina Mårtensson, Manca Trampuš i Gregor Strasbergar.

Iako album istražuje žanrove poput K-popa i eurodancea, članovi grupe ističu kako im je glavna referentna točka ostao sam Laibach.

Laibach već više od četiri desetljeća koristi pastiš i satiru za propitivanje društvenih proturječja, a njihov opus se proteže od nastupa u Sjevernoj Koreji do simfonijskih adaptacija klasične književnosti.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

