VIDEO / Laibach najavio novi album, prvi nakon 12 godina. Nastupat će u Zagrebu

Slovenska avangardna rock grupa Laibach objavila je singl "Allgorhythm", kojim najavljuje novi studijski album "MUSICK" i europsku turneju, u sklopu koje će nastupiti u zagrebačkom Boogaloo klubu u petak, 16. listopada, objavio je organizator koncerta agencija LAA.
Novi album izlazi 1. svibnja za britansku kuću Mute kao prvo dugometražno izdanje s autorskim materijalom nakon albuma "Spectre" iz 2014. godine. Prema najavi, "MUSICK" kroz prizmu pop-glazbe istodobno slavi i kritizira suvremeno doba umjetne inteligencije i digitalne zasićenosti.
Singl "Allgorhythm" nastao je u suradnji s ganskom pjevačicom Wiyaalom i producentom Richardom X-om. Pjesma izjednačuje manipulativnu prirodu algoritama s prirodom same glazbe, a napravljena je s mišlju o potencijalnom sudjelovanju na Euroviziji prije povlačenja Slovenije iz natjecanja.
Pri stvaranju albuma grupa je koristila analogne sintesajzere i zvučne aplikacije. Uz stalne suradnike, na izdanju gostuju Senidah, Marina Mårtensson, Manca Trampuš i Gregor Strasbergar.
Iako album istražuje žanrove poput K-popa i eurodancea, članovi grupe ističu kako im je glavna referentna točka ostao sam Laibach.
Laibach već više od četiri desetljeća koristi pastiš i satiru za propitivanje društvenih proturječja, a njihov opus se proteže od nastupa u Sjevernoj Koreji do simfonijskih adaptacija klasične književnosti.
