kultni dizajn
Znate li tko je dizajnirao trofej Svjetskog prvenstva i koja je reprezentacija jedina zadržala originalni pehar?
Evo kako je talijanski kipar Silvio Gazzaniga osmislio kultni dizajn trofeja FIFA Svjetskog prvenstva – i zašto ga prvaci nikada ne mogu zadržati.
Talijanski kipar koji je dizajnirao trofej FIFA Svjetskog prvenstva želio je u jednom spiralnom obliku prikazati tri emocije povezane sa sportom: borbu sportaša, slavlje navijača i trenutak pobjede, piše Euronews.
U nedjelju će pobjednik finala Svjetskog prvenstva 2026., bilo da to bude Španjolska ili Argentina, osjetiti sve te emocije kada podigne najvrjedniji trofej u nogometu.
Trofej Svjetskog prvenstva dizajniran je u Milanu
Nakon što je Brazil osvajanjem trećeg naslova svjetskog prvaka 1970. trajno preuzeo originalni trofej, FIFA je raspisala međunarodni natječaj za izradu novog.
Pobijedio je tada 50-godišnji kipar iz Milana Silvio Gazzaniga. Svoj pobjednički prijedlog osmislio je u ateljeu u milanskoj četvrti Brera. Njegov dizajn, danas prepoznatljiv generacijama nogometnih navijača, prikazuje dvije ljudske figure koje se spiralno uzdižu prema kugli koja simbolizira Zemlju.
"Kada je počeo dizajnirati pehar, napravio je velik broj skica, a zatim je razvio ideju svijeta i simbola nalik dvjema spiralama DNK koje se uzdižu prema gore", rekao je njegov sin Giorgio Gazzaniga, koji je tada bio tinejdžer.
Stariji Gazzaniga, koji je preminuo 2016. u 95. godini, školovao se na Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu, a potom se zaposlio u tvrtki za izradu trofeja G.D.E. Bertoni.
Kasnije je dizajnirao neka od najpoznatijih nogometnih odličja, među kojima su trofeji Kupa UEFA-e, UEFA-inog Superkupa i Interkontinentalnog kupa.
Prije Gazzanige postojao je Jules Rimet
Prvi trofej Svjetskog prvenstva, predstavljen na inauguralnom turniru 1930. godine, prikazivao je Nike, grčku božicu pobjede, a kasnije je nazvan Trofej Julesa Rimeta, prema predsjedniku FIFA-e koji je pokrenuo natjecanje.
Dizajnirao ga je francuski kipar Abel Lafleur. Bio je izrađen od pozlaćenog srebra, a stajao je na postolju od lapis lazulija.
Prema tadašnjim pravilima, reprezentacija koja tri puta osvoji naslov svjetskog prvaka trajno zadržava trofej. Brazil je to ostvario 1970. godine, nakon čega je FIFA naručila izradu novog pehara prema Gazzaniginu dizajnu.
Trofej Julesa Rimeta ukraden je dvaput
Prva krađa dogodila se 1966. godine dok je trofej bio izložen javnosti u Engleskoj. Prema podacima FIFA-e, pronašao ga je pas Pickles ispod živice u južnom Londonu.
Drugi put ukraden je 1983. iz sjedišta Brazilskog nogometnog saveza. Nikada nije pronađen, a vjeruje se da je u međuvremenu pretopljen.
Prikaz borbe za pobjedu
Gazzanigin dizajn pobijedio je u konkurenciji više od 50 prijedloga umjetnika iz 25 zemalja.
Za razliku od ostalih sudionika, nije predao samo skice, već i prototip u prirodnoj veličini izrađen od gipsa, što je sucima omogućilo da trofej ocijene kao gotov proizvod, ispričao je njegov sin.
„Tu je svijet, koji se uzdiže iznad svega, tu je napor sportaša, njegov pokret utkan u metal. Tijelo sportaša grubo je i snažno oblikovano jer je patilo, borilo se i prošlo kroz težak put do pobjede“, rekao je mlađi Gazzaniga.
„Pobjeda je prikazana kroz ruke koje podsjećaju na krila božice Pobjede, čime se ne dočarava samo trijumf sportaša, nego i oduševljenje navijača“, dodao je.
Obitelj Gazzaniga sačuvala je njegov ured na novoj lokaciji u Pioltellu, na rubu Milana. U njemu se i danas nalaze crteži, izvorni prototip predan FIFA-i te voštani odljev trofeja.
Ranije ove godine gradske vlasti Milana postavile su spomen-ploču ispred Gazzanigina nekadašnjeg ateljea u ulici Via Alessandro Volta 7, gdje je nastao danas kultni trofej.
Zašto prvaci ne zadržavaju trofej?
Trofej Svjetskog prvenstva koji pobjednička reprezentacija podigne nakon finala visok je 36 centimetara i izrađen od 18-karatnog zlata. Postavljen je na postolje ukrašeno s dva prstena od zelenog malahita, koji simboliziraju nogometne terene.
Nažalost za pobjednike, nakon završetka turnira trofej se vraća FIFA-i.
Original se između dva svjetska prvenstva čuva u sjedištu FIFA-e u Švicarskoj, dok pobjednička reprezentacija dobiva pozlaćenu repliku.
FIFA više ne dopušta ni reprezentacijama koje osvoje naslov tri puta da trajno zadrže originalni trofej.
Gazzanigin dizajn prvi je podigao kapetan Zapadne Njemačke Franz Beckenbauer nakon finala Svjetskog prvenstva 1974. godine, a od tada je upravo taj pehar ostao najveći simbol i najvrjednija nagrada u svjetskom nogometu.
Mlađi Gazzaniga i danas se sjeća kako je s obitelji kod kuće gledao finale između Zapadne Njemačke i Nizozemske.
„Prava eksplozija oduševljenja nastala je kada je njemačka reprezentacija podigla pehar u Münchenu, a cijeli stadion eruptirao od slavlja“, prisjetio se. „To je bio trenutak kada je jedan predmet postao ikona.“
Gazzanigino nasljeđe živi i dalje
Silvio Gazzaniga preminuo je u Milanu 31. listopada 2016. u 95. godini života, no njegovo se djelo i danas slavi u Italiji i diljem svijeta.
Godine 2003. grad Milano dodijelio mu je Ambrogino d'Oro, jedno od svojih najviših građanskih priznanja, u znak zahvalnosti za njegov doprinos umjetničkoj baštini grada. Osam godina poslije primio je i međunarodnu nagradu Međunarodnog udruženja numizmatičara i dizajnera medalja za životno djelo na području dizajna medalja i trofeja.
A svake četiri godine Svjetsko prvenstvo na svoj način odaje počast Gazzanigi i njegovu životnom djelu.
U nedjelju će još jedna reprezentacija ispisati novo poglavlje te priče, kada će trofej koji je Gazzaniga dizajnirao prije 55 godina ponovno biti podignut u zrak.
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