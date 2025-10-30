Oglas

srebrene ribice

Ako vam se ovaj neugodni kukac pojavio u kući - imate problem koji trebate što prije riješiti

author
N1 Hrvatska
|
30. lis. 2025. 21:19
srebrene ribice, kukac - pixabay
N1

Tijekom hladnijih mjeseci u stanovima i kućama mogu se pojaviti sitne i neobične bube. Riječ je o srebrnim ribicama — malim, sjajnim kukcima, ponekad tamnijih nijansi, u obliku suze, koje se najčešće mogu pronaći uz lajsne, na prozorskim daskama te u sitnim drvenim pukotinama i kutovima.

Oglas

Njihov broj naglo raste tijekom kolovoza i nastavlja se povećavati u vlažnijim jesenskim mjesecima — rujnu, listopadu i studenome.

Ovi kukci nisu opasni za ljude, ali njihova pojava može biti znak ozbiljnog problema koji zahtijeva rješavanje — vlage u kući.

Srebrne ribice vole vlažna mjesta, osobito kupaonice i kuhinje, gdje im visoka vlaga pogoduje. Ako se vlaga ne kontrolira, može oštetiti konstrukciju kuće, uzrokovati truljenje greda i širenje spora plijesni, što s vremenom dovodi do zdravstvenih problema. Popravci oštećenih zidova i podova te uklanjanje plijesni mogu biti vrlo skupi, piše nova.rs.

Jedan od najčešćih načina na koji ovi kukci ulaze u kuću jest putem knjiga, papira, kartonskih kutija i drugih predmeta koje svakodnevno unosimo. Kada se nastane, kreću se kroz sitne pukotine u zidovima, vratima i podovima. Noćne su životinje, pa ih je danju teško primijetiti — a obično ih ima više nego što mislite.

Kako spriječiti pojavu srebrnih ribica u kupaonici

Stručnjak za kupaonice Alex Woods iz tvrtke Victorian Plumbing navodi nekoliko praktičnih savjeta:

„Srebrne ribice najčešće se pojavljuju u kupaonicama jer ih privlači visoka vlažnost. Kada prostorija postane previše vlažna i zagušljiva, to postaje savršeno mjesto za njihov razvoj.“

On savjetuje sljedeće:

  • Osigurajte ventilaciju u kupaonici — smanjuje vlagu i sprječava pojavu kukaca, plijesni i gljivica.
  • Kao privremeno rješenje koristite jednokratne odvlaživače zraka, koji upijaju višak vlage.
  • Redovito prozračivanje i sušenje prostora ključno je za sprječavanje njihova nastanka.

Visoka razina vlage u stanu ne privlači samo kukce, već dugoročno utječe i na cjelokupno zdravlje čovjeka, ponajprije na dišne organe. Pojava buba obično je znak da je vlaga prisutna i da je se treba što prije riješiti.

Teme
bube vlaga

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ