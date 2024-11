Siromašni prodavač i jedno umjetničko djelo: Tužna priča iza banane prodane za šest milijuna dolara

Podijeli :

Shah Alam, 74-godišnji prodavač voća iz američkog Bronxa, nikada nije mogao zamisliti da će jedna od njegovih banana, koje inače prodaje za 35 centi, jednog dana doseći vrijednost od nevjerojatnih 6,2 milijuna dolara.

Ovaj neobičan događaj započeo je kada je talijanski umjetnik Maurizio Cattelan odlučio iskoristiti običnu bananu s Alamovog štanda na Manhattanu za svoje umjetničko djelo pod nazivom “Komičar” (Comedian). Cattelan je jednostavno zalijepio bananu srebrnim ljepljivim trakom na zid, a prošlog tjedna to je djelo prodano na aukciji u Sotheby’su za vrtoglavi iznos od 6,2 milijuna dolara. Kupac? Kripto mogul Justin Sun, prenosi tportal.

Kada je novinar New York Timesa obavijestio Alama o sudbini njegove banane, prodavač je bio vidno emotivan. “Ja sam siromašan čovjek”, izjavio je Alam, brišući suze. “Nikada nisam vidio toliki novac, a kamoli ga imao.”

Iz Bangladeša do SAD-a

Shah Alam emigrirao je u SAD 2007. godine iz Dhakea, Bangladeša, gdje je radio kao državni službenik. U Ameriku je došao kako bi bio bliže svojoj kćeri, koja živi s obitelji na Long Islandu. Danas živi u skromnom podrumskom stanu u četvrti Parkchester u Bronxu s još pet cimera, plaćajući 500 dolara mjesečno za stanarinu, piše Independent.

Radi 12-satne smjene na nogama, četiri dana tjedno, za satnicu od 12 dolara, prodajući voće i povrće prolaznicima. Unatoč teškom životu, Alam je bio zapanjen kada je čuo za vrijednost Cattelanovog umjetničkog djela: “Tko su ti ljudi koji kupuju takve stvari?” zapitao se. “Zar ne znaju što je banana?”

Kulturni fenomen

Justin Sun, novi vlasnik “Komičara”, objavio je na platformi X da je ovo umjetničko djelo mnogo više od obične banane: “Ovo nije samo umjetnost; ovo je kulturni fenomen koji povezuje svjetove umjetnosti, memova i kriptozajednice. Vjerujem da će ovo djelo potaknuti rasprave i razmišljanja u budućnosti te postati dio povijesti.”

Dok Alam i dalje prodaje četiri banane za jedan dolar, Sun planira pojesti bananu 29. studenoga. Alam nije mogao sakriti svoju nevjericu nad cijelom situacijom. Osim financijskih briga, Alam se suočava i sa zdravstvenim problemima – zbog katarakte slabo vidi i ne može uživati ni u prizoru umjetničkog djela koje je nekoć bilo na njegovom štandu.

Cattelanov odgovor

Maurizio Cattelan, talijanski umjetnik poznat po svojim provokativnim djelima, komentirao je Alamove riječi:

“Reakcija prodavača banana duboko me dirnula. Ovo pokazuje kako umjetnost može rezonirati na neočekivane i duboke načine. No, umjetnost po svojoj prirodi ne rješava probleme – da to može, bila bi to politika.”

