Biljka koju mnogi imaju u vrtu može biti velika opasnost: Uništava sve pred sobom

Tekoma je lijepa, ali i prikrivena prijetnja svakom vrtu. Ako je već imate, najbolje je odmah reagirati – obuzdati je ili je potpuno ukloniti. U suprotnom, njezina bujnost može vas skupo stajati: od uništenih biljaka do oštećenih zidova.
Oglas
Prekrasna tekoma popularna je višegodišnja biljka koja krasi mnoge vrtove, ali iza raskošnog izgleda krije se ozbiljan problem za svakoga tko je pusti da raste bez kontrole. Ova puzavica, podrijetlom iz Sjeverne Amerike, u mnogim je zemljama označena kao invazivna vrsta jer nekontrolirano raste, uništava druge biljke, pa čak može oštetiti zidove, temelje kuća i ograde, piše danas.rs.
Zašto je tekoma opasna
Tekoma se širi nevjerojatnom brzinom – pušta snažne podzemne izdanke i nove mladice, pa vrlo brzo može progutati cijeli vrt.
Ako se posadi uz zidove, njezino korijenje i vitice mogu izazvati pukotine i vlagu, dok se stabljike šire i do deset metara u visinu. Osim što guši okolne biljke, tekoma je i zapaljiva, pa u područjima sklonim požarima predstavlja dodatni rizik. Nije rijetkost da vlasnici vrtova, nakon nekoliko godina uživanja u njezinim cvjetovima, shvate da su zapravo dobili biljku koja im prijeti uništenjem imovine.
Kako je obuzdati
Ako je ne želite potpuno ukloniti, tekomu se može pokušati ograničiti tako da je posadite u veliku posudu ukopanu u zemlju kako bi korijenje ostalo zatvoreno ili svake godine kopate rov širok i dubok oko 30 cm oko biljke, najmanje metar udaljen od stabljike, kako biste spriječili širenje podzemnih izdanaka.
Ove metode pomažu tek djelomično, jer tekoma uvijek pronađe način da ponovno pusti izdanke, upozoravaju stručnjaci.
Kako je se riješiti
Za one koji žele očistiti vrt od ove potencijalne opasnosti, postoje tri glavne metode:
Iskopavanje: potrebno je izvaditi cijelu biljku i što je moguće veći dio korijenovog sustava. Budući da dijelovi korijena gotovo uvijek ostanu u zemlji, nužno je stalno pratiti vrt i odmah ukloniti svaki novi izdanak.
Herbicidi: biljku treba odrezati pri dnu i svjež panj premazati herbicidom. Ipak, ni to neće uništiti cijeli korijen, pa su potrebna ponavljanja. Kao ekološka alternativa može poslužiti i kipuća voda kojom se prelijeva zemlja oko korijena i novih izdanaka.
Upornost: tekoma je iznimno otporna, pa je ključ ustrajnost – svako novo pojavljivanje mladica mora se odmah ukloniti kako biljka ne bi ponovno ojačala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas