Znate li koliko zapravo košta kukuruz koji na plaži plaćate pet eura?

Iako razlika između nabavne cijene od nekoliko centi i prodajne cijene od pet eura na prvi pogled izgleda golema, prodavači upozoravaju da se ne radi o čistoj zaradi. U cijenu su, navode, uključeni brojni troškovi poslovanja, sezonski rizici te činjenica da se proizvod prodaje na jednoj od najskupljih "tržnica" u Hrvatskoj – morskoj plaži.