Europska država može vas kazniti s 200 eura ako preglasno pričate na mobitel

20. sij. 2026. 21:58
Pričanje na telefon
Ilustracija / Unsplash

Francuski prometni kodeks dozvoljava kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u područjima koja se koriste za javni prijevoz.

Prije nekoliko dana svijetom je odjeknula vijest kako je muškarac u Francuskoj globljen s 200 eura kazne jer je preglasno pričao na mobitel.

Osoba poznata samo pod imenom David pričala je sa sestrom na željezničkoj postaji u Nantesu u Francuskoj preko zvučnika na mobitelu prije nego što ga je zaustavila djelatnica željezničke kompanije SNCF i zamolila da se stiša.

Iako je upozoren da će dobiti kaznu u iznosu od 150 eura, David je mislio da se zaposlenica SNCF-a šali. Odbio je platiti kaznu na licu mjesta, a ista je „porasla“ na 200 eura. Angažirao je odvjetnike koji sada pokušavaju osporiti plaćanje kazne.

Kazne za one koji su glasni

U Francuskoj ne postoji zakon koji zabranjuje pričanje na zvučnik preko mobitela na javim mjestima. Ipak, postoje vrlo jasni propisi o kontroli buke, piše punkufer.hr.

Francuski prometni kodeks dozvoljava kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u područjima koja se koriste za javni prijevoz. Kaznu od 60 eura, primjerice, možete dobiti na francuskoj željeznici čak i ako glasnije pričate na mobitel bez korištenja zvučnika.

