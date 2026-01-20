Europska država može vas kazniti s 200 eura ako preglasno pričate na mobitel

Francuski prometni kodeks dozvoljava kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u područjima koja se koriste za javni prijevoz.
Prije nekoliko dana svijetom je odjeknula vijest kako je muškarac u Francuskoj globljen s 200 eura kazne jer je preglasno pričao na mobitel.
Osoba poznata samo pod imenom David pričala je sa sestrom na željezničkoj postaji u Nantesu u Francuskoj preko zvučnika na mobitelu prije nego što ga je zaustavila djelatnica željezničke kompanije SNCF i zamolila da se stiša.
Iako je upozoren da će dobiti kaznu u iznosu od 150 eura, David je mislio da se zaposlenica SNCF-a šali. Odbio je platiti kaznu na licu mjesta, a ista je „porasla“ na 200 eura. Angažirao je odvjetnike koji sada pokušavaju osporiti plaćanje kazne.
Kazne za one koji su glasni
U Francuskoj ne postoji zakon koji zabranjuje pričanje na zvučnik preko mobitela na javim mjestima. Ipak, postoje vrlo jasni propisi o kontroli buke, piše punkufer.hr.
Francuski prometni kodeks dozvoljava kažnjavanje onih koji koriste uređaje i instrumente kako bi bukom ometali mir drugih u područjima koja se koriste za javni prijevoz. Kaznu od 60 eura, primjerice, možete dobiti na francuskoj željeznici čak i ako glasnije pričate na mobitel bez korištenja zvučnika.
