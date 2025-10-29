Oglas

Njemačke vlasti ugasile dvije stranice s dječjom pornografijom na Darknetu

Hina
29. lis. 2025. 13:45
Ilustracija / Unsplash

Njemačke vlasti su u suradnji s brazilskom policijom zatvorile dvije platforme na Darknetu koje su sadržavale materijale s dječjom pornografijom, priopćila je policija u srijedu.

„Na dvije platforme bilo je više od 350.000 korisnika a u bazi podataka se nalazilo više od 21.000 videa s dječjom pornografijom“, priopćio je Centar za borbu protiv dječje pornografije i zlostavljanja na internetu (ZKI) sa sjedištem u bavarskom Bambergu.

Do rujna, kada je stranica blokirana, zabilježeno je gotovo milijun pregleda.

Serveri su se nalazili u Njemačkoj, a peruanski državljanin koji je upravljao internetskim platformama uhićen je prije nekoliko tjedana u Brazilu i nalazi se u istražnom zatvoru.

Video materijali su korisnicima bili besplatno na raspolaganju no bila je moguća i pretplata u visini od 0,0001 bitcoina (oko 95 eura) mjesečno.

Kako javljaju njemački mediji, radi se o stranicama „Videos Sebick“ i „Videos Yad“.

Istražitelji ZKI-ja sada pokušavaju otkriti korisnike obiju stranica u Njemačkoj.

Teme
darknet darkweb dječja pornografija njemačka zlostavljanje djece

