Jednostavno je
Evo kako ukloniti male bijele točkice s opranih čaša
Nema ničeg frustrirajućeg od trenutka kada otvorite perilicu posuđa i shvatite da vam čaše nisu blistavo čiste, već mutne, s bjelkastim tragovima ili slojem naslaga.
Oglas
Mutne ili zamagljene čaše čest su problem, bez obzira perete li ih u perilici posuđa ili ručno, ali srećom, lako se rješava.
Kada se čaše peru u tvrdoj vodi (bogatoj mineralima), na njima se mogu nakupiti naslage kalcija i magnezija. Ti se minerali lijepe za staklo i stvaraju bijeli, mliječni sloj. Ove se naslage mogu ukloniti uz nekoliko jednostavnih koraka, piše nova.rs.
Prvo: utvrdite je li problem kamenac ili oštećenje stakla
Stručnjaci preporučuju da napravite brzi test kako biste saznali jesu li čaše mutne zbog kamenca (tvrde vode) ili zbog nagrizanja površine.
Nagrizanje se događa kada se deterdžent kombinira s mekom vodom, uz visoku temperaturu pranja i nisku razinu prljavštine na posuđu – tada površina stakla polako erodira i nastaju sitne ogrebotine koje se ne mogu popraviti.
"Navlažite krpu octom i nježno trljajte čašu kružnim pokretima. Ako se sloj polako skida, uzrok su mineralne naslage i možete prijeći na sljedeći korak čišćenja. Ako čaša ostaje mutna, riječ je o oštećenju stakla koje se ne može ukloniti.“
Kako ukloniti kamenac s čaša
Ako je uzrok tvrda voda i naslage minerala, rješenje je jednostavno – ocat.
- Položite čaše na bok u sudoper ili duboku posudu.
- Prelijte ih bijelim octom tako da budu potpuno prekrivene.
- Ostavite ih da odstoje oko 15 minuta.
- perite čaše ručno blagim deterdžentom i toplom vodom.
- Osušite ih mikrofiber krpom
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas