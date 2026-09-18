Oglas

PUKLA LJUBAV?

VIDEO / Zašto je otkazana konferencija Možemo? Evo što kaže Sabina Glasovac

author
N1 Info
|
18. ruj. 2026. 13:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Iz stranke Možemo otkazali su za ranije danas zakazanu konferenciju za novinare. Na njoj je Sandra Benčić trebala predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore. Naš Ivan Hrstić pitao je SDP-ovku Sabinu Glasovac o razlozima otkazivanja.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ivan hrstić možemo sabina glasovac sandra benčić sdp vijesti iz hrvatske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ