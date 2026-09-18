Iz stranke Možemo otkazali su za ranije danas zakazanu konferenciju za novinare. Na njoj je Sandra Benčić trebala predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore. Naš Ivan Hrstić pitao je SDP-ovku Sabinu Glasovac o razlozima otkazivanja.

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