PUKLA LJUBAV?
VIDEO / Zašto je otkazana konferencija Možemo? Evo što kaže Sabina Glasovac
Iz stranke Možemo otkazali su za ranije danas zakazanu konferenciju za novinare. Na njoj je Sandra Benčić trebala predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore. Naš Ivan Hrstić pitao je SDP-ovku Sabinu Glasovac o razlozima otkazivanja.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas