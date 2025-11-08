Jednostavno i jeftino: Otkriven recept za slavnu tortu Toma Cruisea

Iako original stoji više od 100 eura i na dostavu se čeka tjednima, dobra vijest je da se isti kolač može napraviti kod kuće za manje od 15-ak eura. Osnova je jednostavna – radi se o gustoj, sočnoj biskvitnoj torti s dodatkom kokosa i bijele čokolade, prekrivenoj kremastom glazurom od sira i prženog kokosa.