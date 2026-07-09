Meko zaobljene, stepenaste bijele terase široke su i do 50 metara. Nekada je to bila jedna od najposjećenijih prirodnih znamenitosti Sicilije, no morske stube zatvorene su 2020. godine. Tome su pridonijeli masovni turizam, otpad te – vjerovali ili ne – vandalizam, odnosno iscrtavanje grafita i šaranje po njihovoj površini.