rub izdržljivosti
FOTO / Pristup jednoj od najvećih turističkih atrakcija nadzire policija: Nevjerojatno što su ondje radili turisti
Masovni turizam može brzo dovesti popularne prirodne znamenitosti na rub izdržljivosti. To su osjetile i poznate Turske stube (Scala dei Turchi) na Siciliji, koje su nakon vandalizma, grafita i sve većeg broja posjetitelja 2020. godine zatvorene.
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Danas je pristup jednoj od najvećih turističkih atrakcija na Siciliji ponovno moguć, ali uz stroga pravila – ulaznice provjerava lokalna policija, a posjet je vremenski ograničen.
Kad masovni turizam uzme svoj danak
Na južnoj obali Sicilije, najvećeg otoka na Sredozemlju, nalaze se blještavo bijele litice koje se u širokim terasama spuštaju prema tirkiznom moru. One stvaraju gotovo nadrealan krajolik, poznat pod nazivom Scala dei Turchi odnosno Turske stube, prenosi Metropolitan.si.
Stepenaste naslage nastale su od lapora, sedimentne stijene sastavljene od gline i kalcita, koju su tijekom tisućljeća oblikovali vjetar, kiša i morski valovi.
Meko zaobljene, stepenaste bijele terase široke su i do 50 metara. Nekada je to bila jedna od najposjećenijih prirodnih znamenitosti Sicilije, no morske stube zatvorene su 2020. godine. Tome su pridonijeli masovni turizam, otpad te – vjerovali ili ne – vandalizam, odnosno iscrtavanje grafita i šaranje po njihovoj površini.
Stroga reakcija vlasti
Nakon nedavnog ponovnog otvaranja pristup bijelom morskom grebenu ponovno je omogućen turistima, ali uz znatno strože uvjete nego prije. Na ulazu posjetitelje dočekuje pripadnik lokalne policije (Polizia Locale) koji provjerava ulaznice, a razgledavanje je službeno ograničeno na 20 minuta. Vlasti su uvele i stroža pravila ponašanja kako bi zaštitile ovu jedinstvenu prirodnu znamenitost koju je oblikovalo more.
Naziv Scala dei Turchi potječe iz vremena saracenskih gusara koji su nekoć napadali sicilijansku obalu. Mještani su ih često jednostavno nazivali "Turcima". Legenda kaže da su upravo na tom mjestu, zahvaljujući blagim prirodnim stubama, lakše pristajali svojim brodovima te odatle kretali u pljačkaške pohode na obližnja naselja.
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