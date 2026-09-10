FOTO, VIDEO / U Karlovcu osvanuo ćevapomat: "Jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva"

"Onima koji se sjete u subotu popodne ili nedjelju da bi pekli ćevape. Stvarno su im jako fini ćevapi, ne samo oni nego i ostalo meso, a inače znaju imati takvu gužvu da stoje ljudi u redu do izvan ispred mesnice za njihovo meso. Ovako ko je došao samo po ćevape može i sa ćevapomata uzet", napisao je jedan komentator.