LJUDI ODUŠEVLJENI
FOTO, VIDEO / U Karlovcu osvanuo ćevapomat: "Jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva"
U Karlovcu postoji automat iz kojeg se svježi ćevapi mogu kupiti 24 sata dnevno, a neobična ideja izazvala je brojne reakcije na Redditu.
U Karlovcu je postavljen takozvani ćevapomat, automat iz kojeg je moguće kupiti svježe ćevape u bilo koje doba dana i noći. Riječ je o proizvodu Mesnice Kušan, a fotografija automata objavljena na Redditu pokrenula je raspravu među korisnicima.
Neki su odmah pohvalili ideju, dok drugi nisu bili oduševljeni time što automat ne nudi već pečene ćevape.
"Najukusnije meso u gradu", napisao je jedan korisnik, dok je drugi istaknuo kako je automat posebno praktičan za one koji se po ćevape sjete otići u vrijeme kada mesnica ne radi.
'Jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva'
"Onima koji se sjete u subotu popodne ili nedjelju da bi pekli ćevape. Stvarno su im jako fini ćevapi, ne samo oni nego i ostalo meso, a inače znaju imati takvu gužvu da stoje ljudi u redu do izvan ispred mesnice za njihovo meso. Ovako ko je došao samo po ćevape može i sa ćevapomata uzet", napisao je jedan komentator.
Sličnog je mišljenja bio i drugi korisnik, koji je napisao da se ispred mesnice zna čekati dugo.
"Tko je ikad kupovao meso kod Kušana zna da je red na cesti 20 metara minimalno i da će mu otići barem sat vremena života na kupnju. Ako trebaš samo ćevape, ovo je top. Imaju stvarno dobro meso", napisao je.
Bilo je, međutim, i onih kojima nije bilo jasno zašto bi netko svježe ćevape kupovao usred noći.
"Kakvog ima smisla ako su to svježi ćevapi? Pa neću pijan u tri ujutro tražiti pol kile nepečenih ćevapa. Kojim to ljudima fale svježi ćevapi 0-24?", upitao je jedan korisnik.
Drugi su se pak našalili na račun toga što automat prodaje sirove, a ne pečene ćevape. Jedan je korisnik napisao da je mislio kako će aparat ćevape odmah ispeći.
"Ja sam isto mislio da aparat odmah ispeče. Razočaran sam", napisao je. U raspravi se pojavila i ideja kako bi automat izgledao kada bi otišao korak dalje.
"Mislim da je ovo jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva. Jedino ako braća Japanci ne naprave automat koji ispeče ćevape stavi ih u somun i još doda luka", napisao je jedan korisnik. Drugi je na to dodao: "Ne zaboravi ajvar."
'Ovo triba u Splitu brate'
Neki korisnici smatraju da bi ovakav automat trebalo postaviti i drugdje. "Ovo triba u Splitu brate", napisao je jedan komentator, dok je drugi ideju jednostavno opisao riječima: "To mi je u životu falilo!"
Redditori su raspravljali i o tome kako automat funkcionira. Jedan je pitao peku li se ćevapi po narudžbi ili se već pečeni drže toplima, na što je dobio odgovor da se u automatu nalaze svježi, nepečeni ćevapi.
"Stave svježe, pa dok se ne proda", napisao je jedan korisnik.
U raspravi se navodi i da je Mesnica Kušan poznata po ćevapima te da se nalazi odmah u blizini automata, što bi trebalo omogućiti brzu izmjenu mesa.
Cijena porcije, prema odgovoru objavljenom u raspravi, iznosi 10 eura. Reakcije na Redditu tako su se kretale od oduševljenja idejom do onih koji bi od automata očekivali ipak nešto više – odnosno da osim prodaje ćevape i ispeče.
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