MOSTOVAC U NOVOM DANU
Troskot: "Mimohod u Parizu nije obična protokolarna šetnja. Mi tamo nemamo što tražiti"
Gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije bio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
Govorio je, među ostalim, o odlasku dvadesetak hrvatskih vojnika na tradicionalni vojni mimohod u Pariz na kojemu francuski predsjednik Emmanuel Macron želi okupiti predstavnike neformalne Koalicije voljnih. Ministar obrane Ivan Anušić može bez suglasnosti predsjednika Republike Zorana Milanovića kao vrhovnog zapovjednika odobriti odlazak vojnika na vojnu paradu, ali suglasnost predsjednika ipak je zatražena. No Milanović se već danima o tome ne oglašava.
"Puno veći minus bio bi da sudjelujemo"
Troskot smatra da je u pitanju stara francuska doktrina zvana "rezervna domena" u kojoj se unutarnje političke stvari i politička nestabilnost - a pritom podsjeća kako Macron trenutno ima povijesno nizak rejting - želi preseliti na geopolitičku scenu.
"Zapravo se Francuska u tom kontekstu želi profilirati kao europski lider kroz vanjsku politiku i obranu. Tu je i velika Britanija sa svojim političkim nestabilnostima. Imamo čudnu situaciju u kojoj to nije samo jedna strateška svečanost i protokolarna šetnja nego poprilična geopolitička poruka. U tom smislu mi tamo nemamo što tražiti. Mi trebamo gledati naše nacionalne interese. Nije ni Francuska sudjelovala u našem vojnom mimohodu. Puno veći minus bi bio da mi tamo sudjelujemo", smatra Troskot.
"Hrvatska djeca neće ginuti protiv Rusije"
Hrvatska bi, kaže, trebala biti više fokusirana na regiju, odnosno susjedstvo i izbore u Bosni i Hercegovini, ne na Koaliciju voljnih.
"Trebamo razmišljati koju bismo poruku time poslali. I što znači Francuska kao strateški partner koja nam proda Rafale, a onda iste proda i Srbiji. Svrstali bi se pod kišobran francuskog načelnika glavnog stožera koji je poručio Francuzima da pripreme svoju djecu kako bi išla ginuti protiv Rusije. E pa Hrvatska djeca neće ginuti protiv Rusije. Mi ćemo opremljenost naše vojske dizati, to nam je obveza unutar NATO-a. Trebamo raditi na osnaživanju Hrvatske vojske i pripreme na bilo kakve opasnosti iz našeg geostrateškog okruženja."
Troskot očekuje da će predsjednik Milanović oglasiti se o ovoj temi, ali tek dva-tri dana prije mimohoda u Parizu koji će biti 14. srpnja.
"To će vladajućima ostaviti vrlo malo prostora za kojekakve političke spinove kojima bi se politizirala Hrvatska vojska", kazao je.
"U zagađenje u Lici upletena je i država"
Troskot je govorio i o prosvjedu "Hodaj za Liku" održanog ovoga vikenda u Gospiću zbog nezakonitog odlagališta opasnog plastičnog i medicinskog otpada te gradnje tvornice litija.
"To je tema ugrožene nacionalne sigurnosti koja ne tangira samo Liku, nego i Sjeverno Primorje. Osnova cijelog problema je nezakonito odlaganje otpada koje se tamo događa već godinama, a u što je do grla upletena i država, odnosno bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić."
Troskot je pokazao rezultate istraživanja kojima raspolaže Most, a pokazuju da je na odlagalištu otpada kod Gospića pet puta veća količina od dozvoljene tzv. "vječne kemikalije" kancerogenog PFAS-a.
Upozorio na opasnost "vječne kemikalije" PFAS
"Možemo se dovesti u situaciju daće nam vječna kemikalija ući u vodu, a jednom kad se to dogodi više ne može izaći. A vi tom vodom morate napajati stoku i zalijevati poljoprivredne proizvode. Stvarno će netko morati odgovarati za to", upozorio je Troskot.
Na pitanje voditeljice Kljenak tko je dogovoran za to, Troskot je kazao kako je odgovornost na svim razinama.
"Od gospićkog poduzeća Komunalac, što je dokazano, preko Državnog inspektorata do državnog vrha. Mislim da ljudi u Hrvatskoj još nisu svjesni što znači imati ovakvo nešto u dvorištu Like. To je posao za specijalnu jedinicu USKOK-a da to istjera do kraja."
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