Troskot: "Mimohod u Parizu nije obična protokolarna šetnja. Mi tamo nemamo što tražiti"

"Trebamo razmišljati koju bismo poruku time poslali. I što znači Francuska kao strateški partner koja nam proda Rafale, a onda iste proda i Srbiji. Svrstali bi se pod kišobran francuskog načelnika glavnog stožera koji je poručio Francuzima da pripreme svoju djecu kako bi išla ginuti protiv Rusije. E pa Hrvatska djeca neće ginuti protiv Rusije. Mi ćemo opremljenost naše vojske dizati, to nam je obveza unutar NATO-a. Trebamo raditi na osnaživanju Hrvatske vojske i pripreme na bilo kakve opasnosti iz našeg geostrateškog okruženja."