Toplinski val i alkohol: Ovo je najgore što možete popiti po vrućinama

Europa se ovih dana suočava s novim toplinskim valom, a prema podacima objavljenima u stručnom časopisu The Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama raste diljem kontinenta. Zbog toga su neke zemlje već počele uvoditi posebne mjere. Tako je tijekom glazbenog festivala Fête de la Musique u Parizu, gdje su temperature dosezale oko 40 stupnjeva Celzijevih, na javnim površinama privremeno bila zabranjena konzumacija alkohola.