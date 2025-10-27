Vrijedi ga posjetiti
Grad u Italiji koji zovu "malom Venecijom" - ljepši, mirniji i znatno jeftiniji
Venecija je nadaleko poznata po svojoj mreži romantičnih kanala, gondolama i veličanstvenim povijesnim zgradama, no postoji jedan grad koji joj može ozbiljno konkurirati.
Venecija je bez sumnje jedan od najljepših gradova na svijetu, ali je gotovo uvijek preplavljena turistima, što zna pokvariti doživljaj.
Ako želite otkriti nešto slično, a ipak manje poznato i mirnije, Treviso bi vas mogao itekako ugodno iznenaditi.
Treviso – rodno mjesto tiramisua i prosecca
Ovaj grad, poznat kao rodno mjesto slavnog tiramisua i prosecca, predstavlja tihu, često zanemarenu alternativu u potrazi za autentičnim talijanskim iskustvom.
Udaljen je svega 45 minuta od Venecije automobilom ili vlakom, a nudi svu ljepotu i tipični talijanski šarm – samo bez gužvi i visokih cijena.
Treviso je proglašen Europskim zelenim gradom 2025. godine, što pokazuje koliko ulaže u održivost i zaštitu okoliša.
Za razliku od Venecije, koja se suočava s problemima prekomjernog turizma i zagađenja, Treviso odiše mirnijim, zelenijim i uravnoteženijim duhom, prenosi Nova.rs.
Zeleni grad s velikim srcem
Grad je od napuštenog odlagališta otpada stvorio solarni park, obnovio sustav kanala kako bi poboljšao kvalitetu vode te pokrenuo projekte za očuvanje bioraznolikosti i čišći zrak, prenosi BBC.
Otako je započeo svoju "zelenu misiju“ prije sedam godina, Treviso je izgradio nove biciklističke staze, uveo programe recikliranja u školama i posadio više od 6.000 stabala.
Povijest, kultura i autentičan talijanski duh
Osim ekološke predanosti, grad obiluje i kulturnim te povijesnim znamenitostima. Sam stari centar star je više od 2.000 godina, što mu daje posebnu povijesnu privlačnost.
Zbog brojnih kanala i vodotokova, mnogi ga s pravom zovu „malom Venecijom“. Gdje god krenete, vidjet ćete cvijeće na balkonima, šarmantne kuće i uske uličice koje podsjećaju na romantičnu Veneciju.
Njegov šarm, međutim, ne leži samo u ljepoti, nego i u gastronomiji.
Grad slatkih užitaka i pjenušavih vina
Treviso se smatra kolijevkom tiramisua, pa nije iznenađenje što ćete ovaj slavni desert pronaći na gotovo svakom jelovniku.
Brežuljci Prosecco Hills, koji okružuju grad, poznati su po proizvodnji istoimenog popularnog pjenušavog vina – i, naravno, lako ga je pronaći u svakom kafiću ili restoranu u Trevisu.
Što vidjeti i doživjeti u Trevisu
Osim uživanja u hrani i piću, Treviso nudi i mnoštvo sadržaja za istraživanje.
Najpoznatiji gradski trg, Piazza dei Signori, odiše pravim talijanskim duhom – ispunjen je restoranima, kafićima i živopisnom atmosferom.
Zidine stare više od 500 godina, koje okružuju povijesnu jezgru grada, predstavljaju upečatljiv prizor za sve ljubitelje povijesti.
U gradu su popularne šetnje i vožnje biciklima, koje omogućuju otkrivanje skrivenih kutaka i slikovitih kanala, a iz Trevisa se lako može organizirati i jednodnevni izlet u regiju Prosecco Hills.
