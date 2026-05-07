Nikad skromniji popis: Evo koji državnici dolaze u Moskvu na vojnu paradu

Za subotu je najavljen i službeni prijem za strane delegacije i počasne goste koji stižu u Moskvu. Putin bi tada trebao održati više bilateralnih susreta, među ostalim sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, malezijskim kraljem Sultanom Ibrahimom i predsjednikom Laosa Thonglounom Sisoulithom. Planirani su i sastanci s čelnicima separatističkih regija, predsjednikom Abhazije Badrom Gunbom te čelnikom samoproglašene Južne Osetije Alanom Gaglojevom.