Nikad skromniji popis: Evo koji državnici dolaze u Moskvu na vojnu paradu

Ovogodišnja vojna parada povodom Dana pobjede, koja će se 9. svibnja održati u Moskvi, proteći će bez tenkova i raketnih sustava, a prema dosadašnjim informacijama neće biti ni većih međunarodnih političkih imena.
U međuvremenu, iz Ukrajine su poručili kako "ne vide razlog za poštivanje prekida vatre".
Savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je da Rusija ove godine nije upućivala posebne pozive stranim dužnosnicima za dolazak na obilježavanje Dana pobjede.
Ipak, Putin će se dan prije parade sastati s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Prema pisanju agencije TASS, razgovarat će o daljnjem razvoju bilateralnih odnosa, ali i o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
Za subotu je najavljen i službeni prijem za strane delegacije i počasne goste koji stižu u Moskvu. Putin bi tada trebao održati više bilateralnih susreta, među ostalim sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, malezijskim kraljem Sultanom Ibrahimom i predsjednikom Laosa Thonglounom Sisoulithom. Planirani su i sastanci s čelnicima separatističkih regija, predsjednikom Abhazije Badrom Gunbom te čelnikom samoproglašene Južne Osetije Alanom Gaglojevom.
Predviđen je i susret s predstavnicima vodstva Republike Srpske, uključujući predsjednika Sinišu Karana.
"Posebne pozivnice ove godine nismo slali, ali su pojedini strani dužnosnici izrazili želju da tijekom blagdanskih dana dođu u Moskvu i zajedno s ruskim vodstvom sudjeluju u obilježavanju 9. svibnja", rekao je Ušakov.
Napetosti uoči Dana pobjede
Rusko ministarstvo obrane 4. svibnja jednostrano je proglasilo primirje za 8. i 9. svibnja te pritom upozorilo da bi svaki pokušaj ometanja parade u Moskvi mogao izazvati snažan raketni odgovor usmjeren prema središtu Kijeva.
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova pozvala je strane diplomate da napuste Kijev prije mogućeg, kako ga je opisala, "odmazdnog udara na centre donošenja odluka".
Unatoč prijetnjama iz Kremlja o novim napadima na ukrajinsku prijestolnicu, Europska unija poručila je da zbog toga neće mijenjati svoju prisutnost ni aktivnosti u Kijevu.
