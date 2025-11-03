Oglas

PRODUŽITE IM TRAJANJE

Hulahopke vam često pucaju? Uz ova dva jednostavna trika riješit ćete problem

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 07:00
najlonke
Pexels

Mnogi se susreću s problemom da hulahopke brzo pucaju ili se oštećuju, osobito kod čestog nošenja i pranja.

Srećom, postoje jednostavni trikovi koji mogu znatno produžiti vijek trajanja ovih čarapa, piše Klix. Evo nekoliko jednostavnih savjeta koji mogu značajno produžiti vijek trajanja hulahopki.

1. Trik s toplom vodom i hladnjakom

Prvi trik podrazumijeva kratko prokuhavanje hulahopki u vrućoj vodi prije prvog nošenja. Ovaj postupak pomaže vlaknima da se stabiliziraju i postanu otpornija na istezanje. Nakon toga, preporučuje se da se hulahopke stave u hladnjak na 24 sata – ovaj korak dodatno učvršćuje materijal i smanjuje rizik od pucanja.

2. Trik s lakom za kosu

Drugi trik uključuje korištenje laka za kosu. Lagano prskanje unutarnje strane hulahopki lakom može privremeno učvrstiti vlakna, smanjiti habanje i dodatno spriječiti pucanje. Ovo je osobito korisno kod tanjih ili osjetljivijih materijala.

Osim ovih trikova, važno je pridržavati se i osnovnih pravila pranja:

  • izbjegavajte jako centrifugiranje i vruću vodu
  • hulahopke sušite ravno položene, na ravnoj površini, kako bi zadržale oblik i elastičnost.
Teme
hulahopke najlonke najlonske čarape odjeća čarape

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
