Hulahopke vam često pucaju? Uz ova dva jednostavna trika riješit ćete problem

Prvi trik podrazumijeva kratko prokuhavanje hulahopki u vrućoj vodi prije prvog nošenja. Ovaj postupak pomaže vlaknima da se stabiliziraju i postanu otpornija na istezanje. Nakon toga, preporučuje se da se hulahopke stave u hladnjak na 24 sata – ovaj korak dodatno učvršćuje materijal i smanjuje rizik od pucanja.