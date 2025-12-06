Jesu li plastične daske za rezanje sigurne za korištenje?

Iako početni podaci djeluju zabrinjavajuće, znanost o utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje još je u povojima. Dokazi upućuju na to da se mikroplastika može pronaći u našoj krvi, plućima, pa čak i posteljici. Studija na životinjama provedena 2022. u Južnoj Koreji otkrila je da mikroplastika može ometati probavni, dišni, endokrini i reproduktivni sustav.