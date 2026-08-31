Putin se boji završiti rat bez pobjede. Najbližim suradnicima rekao je: "Objesit će me"

Časopis piše da među običnim Rusima raste nezadovoljstvo zbog rata, dok je raspoloženje unutar političkih i poslovnih elita još pesimističnije. Prema jednom od izvora, najveći problem više nije ni gospodarstvo ni nedostatak vojnih uspjeha, već izgubljeno vrijeme. Gotovo pet godina rata, bez obzira na konačan ishod, sve se češće doživljava kao neuspjeh, prenosi Meduza.