piše the economist
Putin se boji završiti rat bez pobjede. Najbližim suradnicima rekao je: "Objesit će me"
Ruski predsjednik Vladimir Putin strahuje da bi mogao ugroziti vlastiti položaj ako rat u Ukrajini završi bez ostvarenja barem minimalnog cilja Moskve – zauzimanja cijelog Donbasa, piše The Economist pozivajući se na izvore bliske Kremlju.
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Prema tim navodima, Putin je u jednom trenutku tijekom rata ljudima iz svog najužeg kruga rekao: "Objesit će me". The Economist ne navodi kada je točno izrečeno ni u kakvom kontekstu.
Časopis piše da među običnim Rusima raste nezadovoljstvo zbog rata, dok je raspoloženje unutar političkih i poslovnih elita još pesimističnije. Prema jednom od izvora, najveći problem više nije ni gospodarstvo ni nedostatak vojnih uspjeha, već izgubljeno vrijeme. Gotovo pet godina rata, bez obzira na konačan ishod, sve se češće doživljava kao neuspjeh, prenosi Meduza.
"Sve je jači osjećaj da je car gol", rekao je jedan pripadnik ruske elite.
Kremlju ne odgovara nastavak rata bez promjene
Prema izvorima časopisa, ni nastavak rata po sadašnjem obrascu nije dobra opcija za Moskvu. Rat troši gospodarske resurse i politički kapital, dok se jasna pobjeda ne nazire.
Ipak, problemi s kojima se Rusija suočava zasad nisu takvi da bi ugrozili Putinovu vlast. Kremlj i dalje raspolaže novcem, ljudstvom i represivnim aparatom potrebnim za nastavak rata.
No, ključno je kako se rat doživljava unutar same Rusije.
Autori teksta pritom upozoravaju da nitko zapravo ne može znati što Putin misli, ali smatraju da ga vjerojatno vodi logika njegova režima – slabost se ne smije pokazati.
Moguća nova eskalacija
Zbog toga se, smatra The Economist, ne može isključiti nova eskalacija kako bi se izašlo iz trenutnog zastoja.
Među mogućim scenarijima navode se intenziviranje hibridnog rata i sabotaže usmjerene protiv država koje podržavaju Ukrajinu.
Zapadne obavještajne službe vjeruju da bi Rusija mogla pokušati napasti europske tvornice koje proizvode vojnu opremu namijenjenu Ukrajini.
Ipak, ne smatraju da je izravan vojni sukob Rusije i NATO-a vjerojatan.
Istodobno se očekuje i nastavak snažnih ruskih udara na Ukrajinu. Rusko ministarstvo obrane već je najavilo pripreme za velike napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Prema The Economistu, Putin se tako nalazi pred teškim izborom: nastaviti rat koji sve više iscrpljuje Rusiju ili pronaći način da ga završi, a da to ne izgleda kao poraz.
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