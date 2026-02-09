Kako izračunati postotak?

Međutim, postoji zamka koja iznenadi mnoge. Ako nešto poraste za 50%, a zatim padne za 50%, niste se vratili na početak. Proizvod od 100 eura nakon porasta od 50% košta 150 eura. Kad ta cijena padne za 50%, ostaje 75 eura. Završili ste s 25% manje nego na startu. Razlog je jednostavan — pad se računao na veću osnovicu od 150 eura, a ne na originalnih 100. Ova logika objašnjava zašto investitori tijekom tržišnih oscilacija često izgube više nego što očekuju.