Matematički zadatak iz trećeg osnovne rasplamsao svađu među roditeljima: Znate li odgovor?

"Najbolje da svi za 5 iz svakog predmeta moraju znati samo pročitati naslov u udžbeniku. I onda se čudimo što je svaka generacija sve gluplja i gluplja. S time da nisu djeca kriva nego roditelji. Sa stavom nisam ni ja to znala/znao, zašto bi i moje dijete to moralo znati, što će mu to u životu, ni meni ne treba. Treba smanjiti matematiku, treba ukinuti logične zadatke i slično.



I onda se svi čude što djeca ne znaju zbrajanje bez kalkulatora, a kamoli množenje ili dijeljenje. Pa se onda svi čude rezultatima državne mature i govore kako je teška, a nikada lakša nije bila. A svi učenici odlikaši, kako to? Učitelji sve manja prava imaju, a djeca sve veća prava, plus roditelji tlače učitelje umjesto da potaknu djecu da uče. Stvaramo generacije debila i sami smo krivi za to“, zaključili su neki.