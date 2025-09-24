Oglas

Matematički zadatak iz trećeg osnovne rasplamsao svađu među roditeljima: Znate li odgovor?

N1 Info
24. ruj. 2025. 07:19
Na Facebook stranici objavljen je školski zadatak iz matematike koji je pokrenuo veliku raspravu među korisnicima.

"Brat i sestra su prije 15 godina zajedno imali 25 godina. Koliko će godina zajedno imati za 15 godina?", glasi zadatak koji je posvađao roditelje na Balkanu, prenosi Krstarica.

Roditelji i učitelji su podijeljeni — jedni kažu da je primjer prezahtjevan za kraj trećeg razreda, dok drugi tvrde da je primjer prikladan za dodatnu nastavu i za naprednu djecu; rasprava je obuhvatila komentare o težini zadataka s riječima i o pristupu obrazovanju.

Rasprava se proširila i na šire teme obrazovanja, metodologije i očekivanja od učenika

"Najbolje da svi za 5 iz svakog predmeta moraju znati samo pročitati naslov u udžbeniku. I onda se čudimo što je svaka generacija sve gluplja i gluplja. S time da nisu djeca kriva nego roditelji. Sa stavom nisam ni ja to znala/znao, zašto bi i moje dijete to moralo znati, što će mu to u životu, ni meni ne treba. Treba smanjiti matematiku, treba ukinuti logične zadatke i slično.

I onda se svi čude što djeca ne znaju zbrajanje bez kalkulatora, a kamoli množenje ili dijeljenje. Pa se onda svi čude rezultatima državne mature i govore kako je teška, a nikada lakša nije bila. A svi učenici odlikaši, kako to? Učitelji sve manja prava imaju, a djeca sve veća prava, plus roditelji tlače učitelje umjesto da potaknu djecu da uče. Stvaramo generacije debila i sami smo krivi za to“, zaključili su neki.

Kako se rješava — korak po korak

Kao rješenje najčešće se spominjalo 55 ili 85.

Prvo se utvrđuju njihove sadašnje zajedničke godine: ako su prije 15 godina zajedno imali 25 godina, u međuvremenu su oboje ostarjeli po 15 godina, što je dodatnih 30 godina, pa sada imaju zajedno 55 godina.

Drugi korak je izračunati koliko će imati za 15 godina: opet će oboje ostarjeti po 15 godina, dakle još 30 godina, pa će za 15 godina zajedno imati 85 godina.

