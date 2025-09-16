Kako se brzo udebljati?

Jedno istraživanje je pokazalo da pojedinci s klinički manjom tjelesnom težinom imaju gotovo dva puta veći rizik od smrti u usporedbi s pretilim osobama, što sugerira da bi pothranjenost mogla biti gora za vaše zdravlje od pretilosti. Druga studija je otkrila da su zdravstveni ishodi prema samoprocjeni značajno pali kod osoba s pothranjenošću nakon 38. godine, što ukazuje da nizak ITM kasnije u životu može dovesti do povećanih zdravstvenih rizika.