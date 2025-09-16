Oglas

Par jednostavnih savjeta

Želite sačuvati svoje zdravlje? Nikada ne konzumirajte kavu na ovaj način

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 06:41
Kava
Ilustracija / Pixabay

Mnogi posežu za šalicom kave kako bi pojačali energiju i fokus, ali pogrešne navike mogu umanjiti njezin blagotvoran učinak i naškoditi organizmu.

Oglas

Male promjene u načinu pripreme i konzumacije imaju velik utjecaj na fizičko i mentalno stanje tijekom dana, piše Krstarica.

Previše šećera u kavi

Dodavanje velike količine šećera ili umjetnih zaslađivača ne mijenja samo okus napitka, nego znatno povećava njegovu kalorijsku vrijednost. Nagli skok glukoze u krvi prati pad energije koji umanjuje produktivnost i može povećati želju za brzom hranom. Birajte nezaslađenu kavu ili zaslađivače prirodnog podrijetla kako biste sačuvali energetske benefite napitka bez nepotrebnih kalorija.

Kava na prazan želudac

Pijenje kave prije doručka može izazvati iritaciju želuca i kasniji osjećaj umora. Bez hrane u želucu, kofein ubrzava lučenje želučane kiseline, što kod osjetljivih osoba dovodi do nelagode i potencijalno sniženih razina energije. Kako biste održali ravnomjernu razinu snage tijekom dana, uparite kavu s laganim obrokom: svježim voćem, jogurtom ili integralnim keksićima.

Niska kvaliteta zrna i nepravilna priprema

Kava loše kvalitete ili nepravilno čuvana gubi antioksidativne sastojke i razvija neugodan miris. Uložite u svježe pržena zrna i koristite filtriranu vodu pri pripremi. Metode poput filter kave, French pressa ili aparata za espresso ne samo da optimiziraju intenzitet kofeina nego i pojačavaju aromu te očuvanje korisnih spojeva iz zrna.

Poštivanje ovih jednostavnih smjernica pomoći će vam da iz svake šalice izvučete maksimum — stabilnu energiju tijekom dana i kvalitetan san noću.

Teme
espresso kava kofein šalica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ