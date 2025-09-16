Želite sačuvati svoje zdravlje? Nikada ne konzumirajte kavu na ovaj način

Kava loše kvalitete ili nepravilno čuvana gubi antioksidativne sastojke i razvija neugodan miris. Uložite u svježe pržena zrna i koristite filtriranu vodu pri pripremi. Metode poput filter kave, French pressa ili aparata za espresso ne samo da optimiziraju intenzitet kofeina nego i pojačavaju aromu te očuvanje korisnih spojeva iz zrna.