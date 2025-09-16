Želite sačuvati svoje zdravlje? Nikada ne konzumirajte kavu na ovaj način

Mnogi posežu za šalicom kave kako bi pojačali energiju i fokus, ali pogrešne navike mogu umanjiti njezin blagotvoran učinak i naškoditi organizmu.
Male promjene u načinu pripreme i konzumacije imaju velik utjecaj na fizičko i mentalno stanje tijekom dana, piše Krstarica.
Previše šećera u kavi
Dodavanje velike količine šećera ili umjetnih zaslađivača ne mijenja samo okus napitka, nego znatno povećava njegovu kalorijsku vrijednost. Nagli skok glukoze u krvi prati pad energije koji umanjuje produktivnost i može povećati želju za brzom hranom. Birajte nezaslađenu kavu ili zaslađivače prirodnog podrijetla kako biste sačuvali energetske benefite napitka bez nepotrebnih kalorija.
Kava na prazan želudac
Pijenje kave prije doručka može izazvati iritaciju želuca i kasniji osjećaj umora. Bez hrane u želucu, kofein ubrzava lučenje želučane kiseline, što kod osjetljivih osoba dovodi do nelagode i potencijalno sniženih razina energije. Kako biste održali ravnomjernu razinu snage tijekom dana, uparite kavu s laganim obrokom: svježim voćem, jogurtom ili integralnim keksićima.
Niska kvaliteta zrna i nepravilna priprema
Kava loše kvalitete ili nepravilno čuvana gubi antioksidativne sastojke i razvija neugodan miris. Uložite u svježe pržena zrna i koristite filtriranu vodu pri pripremi. Metode poput filter kave, French pressa ili aparata za espresso ne samo da optimiziraju intenzitet kofeina nego i pojačavaju aromu te očuvanje korisnih spojeva iz zrna.
Poštivanje ovih jednostavnih smjernica pomoći će vam da iz svake šalice izvučete maksimum — stabilnu energiju tijekom dana i kvalitetan san noću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
