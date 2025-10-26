Kemijska kontracepcija: Postoji više vrsta, lako se nanosi, ali na par stvari morate paziti

Ilustracija / Pixabay

Kemijska kontracepcija su zapravo spermicidna sredstva. Radi se o kremama, gelovima ili sličnim proizvodima koji se stavljaju u vaginu prije samog spolnog odnosa. Glavna prednost im je jednostavnost u korištenju, dok imaju i nedostatak, a to je da svoju zadaću obavljaju na kratki period i samo kod jedne ejakulacije. Također, nisu najpouzdanija metoda sprječavanja trudnoće.

Osim standardnih metoda poput kondoma ili kontracepcijskih pilula, još jedna metoda sprječavanja trudnoće je i kemijska kontracepcija. To su spermicidi koji djeluju određeno vrijeme i koji kod nekih mogu izazvati i probleme.

Što je kemijska kontracepcija?

Oni djeluju tako da zaustavljaju spermije da dođe do jajne stanice. Dolaze u raznim oblicima; kao gel, krema, pjena, spužva ili kao supozitorij.

Sadrže određene kemikalije koji onda zaustavljaju spermije.

Spermicidi se stavljaju u vaginu od 10 do 30 minuta prije seksualnog odnosa kako bi se na vrijeme aktivirali. Ipak, često se koriste uz druge kontracepcijske metode jer nisu najpouzdaniji.

Tako da se često koriste uz kondom ili dijafragmu.

Najčešće korištena kemijska kontracepcija, odnosno spermicidi su: octoxynol, menfegol, benzalkonium klorid i nonoxynol-9.

Kako se nanosi kemijska kontracepcija?

Važno je slijediti upute kako se stavljaju spermicidi kako bi i bili učinkoviti. Same upute će ovisiti o vrsti spermicida koja se koristi, a neke upute su slične za sve.

Potrebno je spermicid staviti što dublje u vaginu i to određeno vrijeme prije odnosa ili oni jednostavno neće djelovati. Treba znati i da spermicidi djeluju samo određeno vrijeme, najčešće 60 minuta.

Jednako tako, ne smiju se ispirati kako bi djelovali.

Koliko je pouzdana kemijska kontracepcija?

Ova vrsta kontracepcije nije najpouzdanija upravo zbog kratkog vremena djelovanja, a moguće je i da dođe do krivog nanošenja. Osim toga, smatra se kako je efektivna samo oko 70 posto u sprječavanju trudnoće.

Kako bi bili sigurni u djelotvornost ove metode, najbolje ju je kombinirati s još nekom kontracepcijom. Ovo će onda i povećati šanse da se spriječi trudnoća. Također, spermicidi ne spriječavaju spolne bolesti za što su onda kondomi bolja opcija.

Koje su nuspojave kemijske kontracepcije?

Kao i sve i kemijska kontracepcija ima svoje nuspojave. Najčešća nuspojava je iritacija vagine ili penisa. Mogu se pojaviti crvenilo ili žarenje.

Jednako tako, spermicidi kod nekih žena mogu izazvati i infekcije i probleme s mjehurom.

U tom slučaju je najbolje koristiti drugu kontracepciju.

Zaključak

Kemijska kontracepcija, odnosno spermicidi dolaze u više oblika, a djeluju tako da oštećuju spermije i sprječavaju da uđu u jajnu stanicu. Ipak, ovo nije učinkovita metoda sprječavanja trudnoće, a kod nekih osoba može izazvati i iritacije i probleme.