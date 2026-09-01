Slijede turisti iz Njemačke s 13,1 posto, Kanade s 10 posto i Švicarske s 8,6 posto. Amerikanci su se našli na prvom mjestu i kada je riječ o potrošnji tijekom putovanja. Dobili su 24 posto, dok su iza njih ponovno bili Nijemci i Kanađani, s po 12,8 posto.