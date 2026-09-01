zanimljiv popis
Koji su turisti najpristojniji, a koji su na dnu liste, tko ostavlja najveće napojnice, tko najviše troši...
Novo istraživanje pokazalo je koje se nacionalnosti smatraju najpristojnijim turistima, tko ostavlja najveće napojnice, tko najviše troši, a tko na putovanjima najviše traži avanturu i uživa u hrani.
Dobro ponašanje tijekom putovanja može ostaviti snažan dojam, a prema novom istraživanju neke se nacionalnosti posebno ističu svojim ponašanjem.
Japanski turisti proglašeni su najpristojnijima na svijetu, a iza njih slijede Norvežani i Švicarci. Druge su se nacionalnosti našle na vrhu u kategorijama poput davanja napojnica, potrošnje tijekom putovanja, sklonosti avanturama i interesa za lokalnu hranu.
Istraživanje je provela internetska platforma za afričke safarije SafariBookings, koja je anketirala 192 turistička operatera, piše Euronews. Pitanja su se odnosila na to koja je nacionalnost najpristojnija, koja daje najbolje napojnice, koja najviše troši tijekom putovanja, koja je najaktivnija i najsklonija avanturama te koja najviše uživa u hrani.
Japanci na vrhu po pristojnosti
Japan se našao na prvom mjestu ljestvice najpristojnijih turista na svijetu. Japance je navelo 21,1 posto ispitanih turističkih operatera.
Slijede Norveška s 10,6 posto i Švicarska s 10,4 posto, dok su iza njih turisti iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.
Na posljednjem mjestu našli su se talijanski turisti. Samo 1,3 posto ispitanika smatralo ih je najpristojnijom nacionalnošću na svijetu. Ipak, europski turisti dobili su pohvale jednog od ispitanih operatera iz kompanije Imara Tours Zanzibar.
"Many of our European guests are very interested in wildlife behaviour and often ask detailed questions about animals and conservation. Their curiosity makes game drives very engaging."
Amerikanci ostavljaju najveće napojnice i najviše troše
Amerikanci su, očekivano s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice.
U toj su kategoriji dobili 29,5 posto svih spominjanja turističkih operatera, što je znatno više od ostalih nacionalnosti.
Slijede turisti iz Njemačke s 13,1 posto, Kanade s 10 posto i Švicarske s 8,6 posto. Amerikanci su se našli na prvom mjestu i kada je riječ o potrošnji tijekom putovanja. Dobili su 24 posto, dok su iza njih ponovno bili Nijemci i Kanađani, s po 12,8 posto.
Nijemci najviše traže avanturu
Kada je riječ o najaktivnijim i najsklonijim avanturama, prva tri mjesta zauzeli su turisti iz europskih zemalja.
Na vrhu su Nijemci s 21,1 posto, a slijede Francuzi sa 17,8 posto i Nizozemci s 11 posto.
Na drugom kraju ljestvice našli su se Britanci i Indijci, koji su dobili po 4,5 posto, dok su Španjolci ostvarili 4,3 posto. Rezultati sugeriraju da su turisti iz tih zemalja nešto skloniji odmoru tijekom putovanja.
Indijci najveći ljubitelji hrane
Među turistima koji putuju zbog hrane većinu prvih pet mjesta zauzele su azijske nacionalnosti.
Na prvom mjestu našla se Indija, slijede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mjesto. Nizozemska je peta sa 7,7 posto, tek 0,1 postotni bod ispred Italije na šestom mjestu.
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