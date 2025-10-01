Kupio prsten za samo četiri eura i ostao presretan kada mu je rečeno koliko zapravo vrijedi

Sretni vlasnik u nastavku nije otkrio jesu li mu draguljari dali procjenu stvarne vrijednosti prstena, ali su se zato u analizu upustili ostali korisnici Reddita, koji su usporedili što se nalazi na tržištu i došli do zaključka kako bi već sutra za taj komad nakita mogao dobiti otprilike 850 eura, dakle dvjestotinjak puta više u odnosu na potrošeno.