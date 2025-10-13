KINESKI HOROSKOP
Ljudi rođeni u ovim godinama su nešto posebno: Jeste li i vi jedni od njih?
Kineski horoskop već više od 2000 godina oblikuje živote ljudi i njihove sudbine. Za razliku od zapadnog horoskopa, koji se temelji na mjesecu rođenja, kineski horoskop određuje znak prema godini rođenja.
Svaka godina povezana je s jednom od 12 životinja, a cijeli se ciklus ponavlja svakih 12 godina.
Svaki znak nosi svoju jedinstvenu energiju, osobine i životnu sudbinu. No, prema astrologima, neki su znakovi posebno sretni – donose moć, zaštitu, bogatstvo i uspjeh.
Među najpovoljnijima su zmaj, štakor, konj i svinja.
Zmaj – simbol moći i blagostanja
Prema pisanju srpskog Informera, zmajevi (godine rođenja: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) smatraju se jednim od najsretnijih znakova kineskog horoskopa.
Zmajevi simboliziraju mudrost, snagu i bogatstvo. Ljudi rođeni u ovom znaku zrače karizmom, njihova energija privlači druge poput magneta, a često su i u središtu pozornosti.
U kineskoj kulturi zmaj je simbol carske moći, povezan sa životnom srećom, uspjehom u karijeri i dugovječnošću. Vjeruje se da su zmajevi rođeni pod sretnom zvijezdom – čak i kada se nađu pred izazovima, sudbina ih na neobičan način uvijek gura naprijed.
Štakor – pametni strateg i majstor prilika
Štakori (godine rođenja: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) poznati su po bistrini uma, snalažljivosti i sposobnosti da prepoznaju prave prilike.
Njihova sreća proizlazi iz inteligentnog odlučivanja i prilagodljivosti životnim izazovima.
Život osoba rođenih u znaku štakora rijetko teče ravnom crtom, no intuicija i promišljenost pomažu im da uvijek pronađu pravi put. Često su uspješni u poduzetništvu ili na pozicijama koje zahtijevaju strateško razmišljanje.
Konj – energija, sloboda i uspjeh
Ljudi rođeni u godini konja (godine rođenja: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) zrače energijom, hrabrošću i optimizmom. Sreća im najčešće dolazi kroz kretanje i promjene – kada slušaju svoj instinkt, postižu izvanredne rezultate.
Prirodni su vođe i poduzetnici, a njihova otvorenost i društvenost donose im potporu drugih i mnoge povoljne prilike.
Svinja – znak blagostanja i dobrote
Svinje (godine rođenja: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) prepoznatljive su po svom mirnom i toplom karakteru. Njihova je sreća često povezana s materijalnom stabilnošću, no ne teže pretjeranom luksuzu.
U kineskoj astrologiji svinja simbolizira poštenje, dobru karmu i harmoniju.
Ljudi rođeni u ovom znaku uživaju u udobnosti i stabilnosti, a drugi ih cijene zbog njihove iskrenosti i dobrote.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
