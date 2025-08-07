Ova tri horoskopska znaka ne znaju prihvatiti ono što ih čini sretnima

Svi žele biti sretni, ali ne zna svatko prihvatiti sreću kad ona dođe. Neki ljudi, svjesno ili nesvjesno, sabotiraju ono što bi ih moglo učiniti istinski ispunjenima.
Bilo zbog straha, navike, nepovjerenja ili uvjerenja da je "previše dobro da bi trajalo".
U horoskopu postoje znakovi koji često ne znaju primiti ono što zaslužuju, pa ga sami gurnu od sebe.
Blizanci
Blizanci vole raznolikost i promjene. Kada sve postane previše stabilno i predvidivo, često se javi osjećaj nelagode. Umjesto da uživaju u miru, počinju tražiti "gdje je kvaka". Sabotiraju sreću jer se boje dosade, zasićenja ili vezivanja. A ponekad, jer ne vjeruju da su zaista sretni.
Strijelac
Strijelci su rođeni avanturisti. I dok tragaju za nečim "više", često ne primjećuju da su već pronašli ono što traže. Kada stvari postanu previše ozbiljne, osjećaju da gube slobodu, pa se udalje, sabotiraju odnos ili projekt koji bi im donio stabilnost. Sreća im zna biti preblizu, ali u toj blizini osjećaju pritisak, pa je guraju dalje.
Ribe
Ribe su osjetljive i sklone idealizaciji, ali i sumnji. Kad stvari postanu dobre, često očekuju da će se pokvariti. I zato se počinju povlačiti, analizirati, propitkivati. Umjesto da uživaju, brinu se. Njihova nesigurnost zna sabotirati lijepe trenutke jer im je lakše nositi tugu nego se potpuno prepustiti sreći.
