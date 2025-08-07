Ova tri horoskopska znaka ne znaju prihvatiti ono što ih čini sretnima

Strijelci su rođeni avanturisti. I dok tragaju za nečim "više", često ne primjećuju da su već pronašli ono što traže. Kada stvari postanu previše ozbiljne, osjećaju da gube slobodu, pa se udalje, sabotiraju odnos ili projekt koji bi im donio stabilnost. Sreća im zna biti preblizu, ali u toj blizini osjećaju pritisak, pa je guraju dalje.