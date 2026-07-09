Toskanski raj
FOTO, VIDEO / Ovo je najbolji hotel u Europi za ovu godinu
Ugledni magazin Travel + Leisure objavio je popis najboljih hotela na svijetu za 2026. godinu, a titulu najboljeg hotela u Europi osvojio je luksuzni resort Castiglion del Bosco u talijanskoj Toskani.
Hotel, koji posluje u sklopu lanca Rosewood Hotels, nalazi se na imanju starom gotovo 900 godina, a u glasanju više od 207.000 čitatelja osvojio je impresivnu ocjenu 99,58 od mogućih 100 bodova.
Luksuz usred toskanskih vinograda
Castiglion del Bosco smješten je na prostranom imanju od oko 2.000 hektara u srcu Toskane, nedaleko od gradića Montalcina, piše Euronews.
Resort raspolaže s 42 luksuzna apartmana i 11 privatnih vila, a gostima nudi i jedini privatni golf klub u Italiji te vlastitu vinariju poznatu po proizvodnji vina Brunello di Montalcino, jednog od najcjenjenijih talijanskih vina.
Vile imaju privatne bazene, dok se iz glavnog infinity bazena pruža pogled na Montalcino i dolinu Val d'Orcia, koja se nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.
Restoran s dvije Michelinove zvjezdice
Poseban naglasak stavljen je i na gastronomiju. U sklopu resorta nalazi se restoran Campo del Drago, nositelj dvije Michelinove zvjezdice, koji priprema jela isključivo od lokalnih toskanskih namirnica.
Gostima su na raspolaganju i tradicionalna Osteria La Canonica te bar uz bazen.
Najbolji hotel na svijetu u Japanu
Dok je Castiglion del Bosco proglašen najboljim hotelom u Europi, naslov najboljeg hotela na svijetu pripao je Patina Osaka u Japanu.
Hotel se istaknuo pogledom na dvorac Osaka te wellness centrom površine čak 1.400 četvornih metara.
Samo 12 europskih hotela među 100 najboljih na svijetu
Na ovogodišnjoj listi 100 najboljih hotela svijeta našlo se svega 12 europskih objekata.
Drugo mjesto u Europi osvojio je Six Senses Crans-Montana u Švicarskoj. Luksuzni planinski resort nudi pogled na Matterhorn i Mont Blanc, izravan pristup skijaškim stazama te veliki spa centar s bazenom na krovu, saunama, hidromasažnim bazenima i prostorima za jogu.
Treće mjesto pripalo je hotelu Il Sereno Lago di Como na obali jezera Como u Italiji. Hotel je poznat po privatnom pristaništu, infinity bazenu koji "lebdi" iznad jezera te restoranu s Michelinovom zvjezdicom.
Na četvrtom mjestu nalazi se Rosewood Villa Magna u Madridu, luksuzni hotel s četiri restorana i jednim od najpoznatijih spa centara u španjolskoj prijestolnici.
Prvih pet zaključuje Grand Hotel Excelsior Vittoria u Sorrentu, smješten na litici iznad Napuljskog zaljeva, s pogledom na Vezuv te u neposrednoj blizini Kaprija, Pompeja i Napulja.
Najbolji hoteli u Europi prema izboru Travel + Leisurea
Castiglion del Bosco (Montalcino, Italija)
Six Senses Crans-Montana (Švicarska)
Il Sereno Lago di Como (Torno, Italija)
Rosewood Villa Magna (Madrid, Španjolska)
Grand Hotel Excelsior Vittoria (Sorrento, Italija)
Mandarin Oriental (Pariz, Francuska)
Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection (Firenca, Italija)
The Stafford London (London, Ujedinjeno Kraljevstvo)
The Dolli at Acropolis (Atena, Grčka)
Canaves Epitome (Santorini, Grčka)
The Ritz-Carlton (Istanbul, Turska)
Le Bristol (Pariz, Francuska)
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